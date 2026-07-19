Brabant is wereldkampioene rijker: Renske van Santvoort (22) pakt BMX-titel

Renske van Santvoort (22) uit Nuland is zondag wereldkampioene BMX tot 23 jaar geworden in het Australische Brisbane. Omdat het hard waaide, werden alle wedstrijden vanaf de kwartfinale afgelast. Van Santvoort won de titel op basis van de tijd die ze zaterdag al reed. Dat bleek uiteindelijk de snelste tijd van alle vrouwen.

Van Santvoort beleeft een droomseizoen. Ze won al meerdere wedstrijden in de Europese en Wereldbeker voor vrouwen onder de 23. Daar bovenop wist ze zich ook nog eens tot Europees kampioene te kronen eind juni in haar eigen leeftijdscategorie. En daarmee houdt het niet op, want ze pakte ook nog het BMX-zilver bij de vrouwen.

Toch zal deze wereldtitel onder 23 anders voelen dan al die overwinningen van de afgelopen maanden. Want bij BMX-en gaat het juist om de finalewedstrijden en daar elke keer doorheen zien te komen. Die strijd was er niet in Australië omdat het weer roet in het eten gooide.

Snelste ronde

Er werd wel een beetje gereden op de finaledag, want de rijders hebben namelijk wel getraind, maar gestreden om finaleplekken werd er uiteindelijk niet. Want als het hard waait, is er een kans dat met alle sprongen die de BMX-ers maken, er onnodige ongelukken gebeuren.

Zaterdag is er één wedstrijd verreden en hoewel Van Santvoort vooraf als topfavoriete gold, bleek haar snelste tijd uit die heat dus ineens goed voor een wereldtitel. Het zal een beetje raar voelen, maar de regenboogtrui is komend seizoen voor Van Santvoort.

Zilver

Ze was niet de enige Brabander die in de prijzen viel. Bij de mannen onder 23 jaar mocht de 19-jarige Jesse de Veer uit Heesch een medaille ophalen. Hij vliegt met een zilveren plek terug naar Nederland.