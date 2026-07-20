Zege Van Gerwen en Van Veen op World Matchplay darts: 'Had deze even nodig'

Michael van Gerwen en Gian van Veen zijn prima begonnen aan het World Matchplay darts. Dat is een van de belangrijkste toernooien van de bond PDC. Van Gerwen klopte zondag Andrew Gilding, van Veen rekende af met Krzysztof Ratajski.

Van Gerwen begon zijn duel met Gilding niet goed. Hij kwam door onder meer een gemiste 74-uitgooi op een 4-1 achterstand, maar liet dat niet op zich zitten. De Vlijmenaar knokte zich terug tot 4-4 en slaagde er drie beurten later in om op voorsprong te komen nadat Gilding faalde bij het uitgooien van dubbel 20. Die break maakte de Engelsman snel goed, maar kort daarna snoepte 'Mighty Mike' opnieuw een leg van 'Goldfinger' af. De beurten daarna slaagde de Vlijmenaar erin Gilding van zich af te houden en met een uitgooi op dubbel 8 verzekerde hij zich van een plaats in de tweede ronde. Daarin treft hij landgenoot Dirk van Duijvenbode. "Het was een vreemde wedstrijd," analyseerde Van Gerwen na afloop. "Ik had een paar heel goede periodes en een paar slechte. Maar het belangrijkste is dat ik win."

Het duel tussen Michael van Gewen en Andrew Gilding ging op en neer (foto: Taylor Lanning/PDC).

"Mijn scores moeten in de tweede ronde wel verbeteren."

Gian van Veen kwam pas 's avonds laat in actie. Hij maakte in zijn duel met de ervaren Pool Ratajski indruk met het uitgooien. De darter uit Andel begon sterk aan de wedstrijd en liep al snel uit naar een 2-0 voorsprong. Die tweede leg pakte hij met een finish van 144, in dertien darts. Nadat Ratajski iets terugdeed, herhaalde Van Veen dit kunststukje: opnieuw gooide hij 144 uit voor een 3-1 voorsprong. Ratajski kwam nog wel terug tot 3-2, maar Van Veen hield de controle over de wedstrijd en liep via een 6-2 en 8-4 tussenstand steeds verder weg. Bij 8-4 volgde het hoogtepunt van de partij: met een fraaie finish van 160 bracht Van Veen zich op één leg van de overwinning.

Gian van Veen rekende af met Krzysztof Ratajski (foto: Taylor Lanning/PDC).

Ratajski wist vervolgens nog twee legs te winnen, maar Van Veen liet zich niet meer van de wijs brengen en won het duel met 10-6. Hij kwam tot een hoog finishpercentage, van 67 procent. "Ik denk dat iedereen weet dat ik het de afgelopen maanden lastig had," vertelde de Europees kampioen na afloop. "Ik had deze overwinning vandaag gewoon nodig. Mijn finishes sleepten me er doorheen. Mijn scores moeten in de volgende ronde wel verbeteren, maar ik ben echt blij met deze overwinning."