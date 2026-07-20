Provincie terug van reces om intrekken vergunningen kippenboeren

Provinciale Staten onderbreekt volgende maand de vakantie voor een spoeddebat over het intrekken van de vergunningen van vijf pluimveehouders. Op verzoek van zeven oppositiepartijen heeft de provincie een extra Statenvergadering ingepland op vrijdag 14 augustus, tijdens het reces.

Eind vorige week werd bekend dat Brabant de stikstofvergunningen van vijf agrarische bedrijven rond kwetsbare natuurgebieden wil intrekken. Volgens de provincie is het een ingrijpende, maar noodzakelijke maatregel. Door rechterlijke uitspraken heeft de provincie geen andere optie, zegt gedeputeerde Saskia Boelema (vergunningverlening, D66).

De volksvertegenwoordigers gaan dan in debat met het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie.

De BBB, 50PLUS, JA21, ChristenUnie-SGP, CDA, PVV en Forum voor Democratie hadden vrijdag verzocht om 'op de kortst mogelijke termijn' hierover te debatteren. Een groot deel van de Brabantse oppositie vindt het intrekken van vergunningen 'buiten alle proporties' en zegt ook dat dit 'een levensgevaarlijk precedent' schept. Het debat hierover kan volgens de zeven partijen niet wachten tot de eerstvolgende reguliere Statenvergadering in september.

'Voor de bus gegooid'

Volgens een woordvoerster van de griffie gebeurt dat nu over vier weken. BBB-fractievoorzitter Marco Havermans zegt dat hij liever al eerder zou debatteren. "Net voor de vakantie worden deze ondernemers voor de bus gegooid. Zij moeten zo snel mogelijk weten waar ze aan toe zijn", aldus Havermans. Omdat veel Statenleden en gedeputeerden op vakantie zijn, is volgens hem ervoor gekozen iets meer tijd te nemen. "Zodat de inhoudelijk gedeputeerden en de commissaris van de Koning ook bij het debat kunnen zijn."

Geen uitvoerbare alternatieven

Vorig jaar oordeelde de rechter - na een handhavingsverzoek van de stichting MOB van voorzitter Johan Vollenbroek - dat de provincie maatregelen moet nemen om de stikstofuitstoot van de veeboeren binnen een jaar fors terug te dringen, zodat de natuur niet verder achteruitgaat. Omdat gesprekken met de betrokken partijen geen uitvoerbare alternatieven opleverden, zegt Brabant nu niets anders te kunnen dan overgaan tot het intrekken van de vergunningen.

De ondernemersorganisatie voor land- en tuinbouw (LTO) is boos. "Ondernemers die jarenlang keurig meewerken, investeren en hun uitstoot aantoonbaar terugdringen, worden nu door hun eigen overheid in de steek gelaten", zegt LTO-voorzitter Ger Koopmans. "Onacceptabel, dit kan niet in een rechtsstaat."