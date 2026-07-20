Sluiting Merwedebrug kost Henks transportbedrijf duizenden euro's per week
De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt voor flinke problemen bij transportbedrijven in de regio. Vooral ondernemers die veel ritten van en naar Gorinchem rijden, zien de kosten snel oplopen. Voor Zwijnenburg Transport uit Werkendam lopen de extra kosten flink op. "Ik denk dat we uitkomen op een bedrag tussen de 5.000 en 10.000 euro extra per week", vertelt eigenaar Henk Zwijnenburg.
"In 2016 hebben we hier ook al mee te maken gehad toen de brug drie maanden dichtging. Onze grootste opdrachtgever zit in Gorinchem, dus dit betekent opnieuw veel omrijden", vertelt de transportondernemer uit Werkendam maandagochtend in het NPO Radio 1 Journaal.
Sinds zaterdagmiddag mogen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton niet meer over de Merwedebrug op de A27 tussen Gorinchem en Sleeuwijk. Rijkswaterstaat nam die maatregel nadat uit onderzoek bleek dat delen van de stalen boogconstructie minder sterk zijn dan eerder werd aangenomen. Door zwaar verkeer te weren, moet de belasting van de brug afnemen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug nog wel gebruiken.
Tussen de 5.000 en 10.000 euro extra per week
Volgens Zwijnenburg zijn de gevolgen voor zijn bedrijf fors. "Wat normaal tien kilometer rijden is, wordt nu 62 kilometer. Dat kost ons per chauffeur een uur tot anderhalf uur extra per dag."
Daar komen volgens hem hogere brandstofkosten en de nieuwe kilometerheffing nog bovenop. "Die kilometerheffing maakt een rit ook nog eens 15 tot 20 euro duurder. Ik denk dat we uitkomen op tussen de 5.000 en 10.000 euro extra kosten per week."
De ondernemer zat afgelopen weekend op vakantie in Spanje toen hij hoorde dat de brug per direct werd gesloten. "Ik schrok wel van het nieuws. Het kwam in één keer."
Opnieuw op zoek naar een loods
Tijdens de eerdere sluiting van de Merwedebrug in 2016 vond Zwijnenburg een praktische oplossing. Zijn bedrijf huurde toen tijdelijk ruimte aan de andere kant van de rivier om de gevolgen van het omrijden te beperken.
"Dat is nu zeker weer een optie", zegt hij. "We kijken samen met onze klant of we ergens een stuk terrein of een loods kunnen huren. Dat scheelt omrijkilometers en de extra uren voor chauffeurs."
Vrachtwagens rijden nog steeds over de brug
Maandag rijden er nog altijd vrachtwagens over de Merwedebrug, ondanks het verbod dat sinds zaterdag geldt. De politie en het Openbaar Ministerie zijn nog in overleg over de hoogte van de boetes en de manier waarop het verbod wordt gehandhaafd.
Zwijnenburg begrijpt deels waarom sommige chauffeurs toch de brug op rijden. "Voor ons in de regio is het hot news, maar buitenlandse chauffeurs weten dit vaak niet", zegt hij. "Als ze bij Knooppunt Hooipolder pas te zien krijgen van hé, we mogen niet de brug over. Ja, is dat genoeg informatie voor hun?"
Hoop op oplossingen
Volgens de transportondernemer zorgt de afsluiting bovendien voor extra drukte op andere routes. "Alle andere wegen worden nu ook weer extra belast."
Zwijnenburg hoopt dat er gekeken gaat worden naar mogelijkheden om de gevolgen voor transportbedrijven, die sterk afhankelijk zijn van de verbinding, te beperken. Volgens hem zou bijvoorbeeld onderzocht kunnen worden of vrachtverkeer in de nacht gebruik kan maken van de brug, met afspraken over een lagere snelheid en voldoende afstand tussen vrachtwagens. Op die manier zou de belasting van de brug mogelijk beperkt kunnen blijven.