Sluiting Merwedebrug kost Henks transportbedrijf duizenden euro's per week

De sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt voor flinke problemen bij transportbedrijven in de regio. Vooral ondernemers die veel ritten van en naar Gorinchem rijden, zien de kosten snel oplopen. Voor Zwijnenburg Transport uit Werkendam lopen de extra kosten flink op. "Ik denk dat we uitkomen op een bedrag tussen de 5.000 en 10.000 euro extra per week", vertelt eigenaar Henk Zwijnenburg.

"In 2016 hebben we hier ook al mee te maken gehad toen de brug drie maanden dichtging. Onze grootste opdrachtgever zit in Gorinchem, dus dit betekent opnieuw veel omrijden", vertelt de transportondernemer uit Werkendam maandagochtend in het NPO Radio 1 Journaal. Sinds zaterdagmiddag mogen vrachtwagens en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton niet meer over de Merwedebrug op de A27 tussen Gorinchem en Sleeuwijk. Rijkswaterstaat nam die maatregel nadat uit onderzoek bleek dat delen van de stalen boogconstructie minder sterk zijn dan eerder werd aangenomen. Door zwaar verkeer te weren, moet de belasting van de brug afnemen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen de brug nog wel gebruiken. Tussen de 5.000 en 10.000 euro extra per week

Volgens Zwijnenburg zijn de gevolgen voor zijn bedrijf fors. "Wat normaal tien kilometer rijden is, wordt nu 62 kilometer. Dat kost ons per chauffeur een uur tot anderhalf uur extra per dag." Daar komen volgens hem hogere brandstofkosten en de nieuwe kilometerheffing nog bovenop. "Die kilometerheffing maakt een rit ook nog eens 15 tot 20 euro duurder. Ik denk dat we uitkomen op tussen de 5.000 en 10.000 euro extra kosten per week."