'Geen ruimte in agenda' van premier Jetten om te abseilen van de Euromast

Minister-president Rob Jetten kan donderdag de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten niet vergezellen als ze van de Euromast gaat abseilen. De reden is dat de agenda van Jetten het niet toestaat aanwezig te zijn, meldt de gemeente Rotterdam.

Schouten beloofde van de Euromast af te dalen als er bij de gemeenteraadsverkiezingen van afgelopen maart een hogere opkomst van kiezers zou zijn dan de vorige keer. Dat lukte; de opkomst was met 40,7 procent iets hoger dan in 2022, toen 38,9 procent van de Rotterdammers ging stemmen.

Jetten liet na de gemeenteraadsverkiezingen weten ook te willen abseilen als het landelijke opkomstpercentage hoger zou zijn. En dat was het geval. Van alle kiesgerechtigden bracht 53,7 procent een stem uit. Dat is hoger dan in 2022, toen 51 procent van de kiezers stemde.

Schouten, die opgroeide in het Land van Heusden en Altena, heeft enorme hoogtevrees en heeft bij een klimmuur geoefend voor donderdag, zo zegt ze tegen Rijnmond. Ze kreeg daarbij hulp van mariniers.

Braken

Jetten is niet de enige die op het laatste moment van zijn voornemen afziet. Van de ruim 3000 mensen die jaarlijks abseilen van de Euromast, zeggen volgens NRC twintig à dertig per jaar op het allerlaatst af. Een enkeling moet braken.