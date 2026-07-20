Roze loper al vroeg in de ochtend uitgerold voor Roze Maandag in Tilburg

Het kan je niet ontgaan wanneer je in Tilburg bent: het is Roze Maandag. Speciaal voor deze dag kleurt het station van Tilburg roze en ook de loper die maandagochtend werd uitgerold is - jawel - roze. Deze ligt klaar voor de aankomst van de Roze Maandag Express en de Pride Walk.

Dat laat Henk Krol zien op Instagram. Krol was begin jaren negentig als hoofdredacteur van de Gay Krant nauw betrokken bij het ontstaan van Roze Maandag. Wat begon als een grapje op de Teletekstpagina van de Gay Krant groeide uit tot een jaarlijks evenement dat tegenwoordig duizenden bezoekers naar de Tilburgse Kermis trekt. Roze Maandag is de drukste dag op de Tilburgse Kermis en staat volledig in het teken van acceptatie en diversiteit.

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