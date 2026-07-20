LIVE Roze Maandag: we gaan bijna van start met de Pride Walk

12:17

Niet alleen het station kleurt vandaag roze. Ook de roze loper ligt al klaar voor de komst van de Roze Maandag Express en de Pride Walk. Henk Krol, een van de initiatiefnemers van Roze Maandag, deelde maandagochtend een foto van de voorbereidingen.

Krol was begin jaren negentig als hoofdredacteur van de Gay Krant nauw betrokken bij het ontstaan van Roze Maandag. Wat begon als een grapje op de Teletekstpagina van de Gay Krant groeide uit tot een jaarlijks evenement dat tegenwoordig duizenden bezoekers naar de Tilburgse Kermis trekt.