LIVE Roze Maandag: we gaan bijna van start met de Pride Walk
Attention! Tilburg staat weer helemaal in het teken van zuurstokken, botsauto's, duizelingwekkende attracties en een hoop plezier. En vandaag is extra speciaal want het is Roze Maandag. In dit liveblog houden we je op de hoogte van deze kleurrijke dag op de kermis.
Liveblog
Roze loper vroeg in de ochtend uitgerold
Niet alleen het station kleurt vandaag roze. Ook de roze loper ligt al klaar voor de komst van de Roze Maandag Express en de Pride Walk. Henk Krol, een van de initiatiefnemers van Roze Maandag, deelde maandagochtend een foto van de voorbereidingen.
Krol was begin jaren negentig als hoofdredacteur van de Gay Krant nauw betrokken bij het ontstaan van Roze Maandag. Wat begon als een grapje op de Teletekstpagina van de Gay Krant groeide uit tot een jaarlijks evenement dat tegenwoordig duizenden bezoekers naar de Tilburgse Kermis trekt.
Station Tilburg kleurt roze voor Roze Maandag
De Roze Maandag Express is onderweg
De trein vertrok om 11.16 uur vanuit Rotterdam Centraal en maakt onderweg stops in Utrecht en Den Bosch. Aan boord worden bezoekers alvast ondergedompeld in de sfeer van Roze Maandag. Tijdens de rit zijn er optredens van artiesten, muziek, entertainment door dragqueens en worden lekkernijen uitgedeeld. Nieuw dit jaar is de Beauty Corner, waar reizigers zich professioneel kunnen laten opmaken. De speciale trein arriveert vanmiddag om 13.03 uur op station Tilburg.
Na aankomst van de Roze Maandag Express start de jaarlijkse Pride Walk. De kleurrijke stoet trekt vanaf het station door de binnenstad en over de Tilburgse Kermis.