Roze Maandag in Tilburg: kijk hier de Pride Walk terug

Omroep Brabant deed maandagmiddag live verslag van de Pride Walk in Tilburg. De looptocht is het startsein van Roze Maandag. Na aankomst van de Roze Maandag Express op het station van Tilburg vertrok de kleurrijke karavaan richting het centrum van de stad.

Roze Maandag geldt al jaren als de drukste dag van de Tilburgse Kermis. Op deze dag, een initiatief van de Gay Krant uit de jaren negentig, wordt acceptatie en diversiteit gevierd.

De Roze Maandag Express vertrok vanochtend in Rotterdam. De trein vol feestvierders reed vervolgens via Utrecht en Den Bosch naar Tilburg. Daar kwam de trein iets na een uur aan.

De livestream van de Pride Walk is nu terug te kijken: