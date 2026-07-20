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TILBURGSE KERMIS

Roze Maandag in Tilburg: kijk hier de Pride Walk terug

Vandaag om 13:00 • Aangepast vandaag om 14:47
Roze Maandag op de Tilburgse Kermis (foto: Eye4Images/Jack Brekelmans)
Roze Maandag op de Tilburgse Kermis (foto: Eye4Images/Jack Brekelmans)

Omroep Brabant deed maandagmiddag live verslag van de Pride Walk in Tilburg. De looptocht is het startsein van Roze Maandag. Na aankomst van de Roze Maandag Express op het station van Tilburg vertrok de kleurrijke karavaan richting het centrum van de stad.

Profielfoto van Janneke BoschProfielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Janneke Bosch & Sander van Hirtum

Roze Maandag geldt al jaren als de drukste dag van de Tilburgse Kermis. Op deze dag, een initiatief van de Gay Krant uit de jaren negentig, wordt acceptatie en diversiteit gevierd. 

De Roze Maandag Express vertrok vanochtend in Rotterdam. De trein vol feestvierders reed vervolgens via Utrecht en Den Bosch naar Tilburg. Daar kwam de trein iets na een uur aan. 

De livestream van de Pride Walk is nu terug te kijken:

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Ook het Brabants Buske van Omroep Brabant reed mee in de stoet. Het voertuig is speciaal voor Roze Maandag feestelijk versierd:

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Niet alleen het Buske heeft een flinke metamorfose ondergaan voor deze dag. Ook de vele bezoekers van het evenement hebben werk gemaakt van hun uiterlijk en feesten er lustig op los. 

  • De Roze Maandag Express arriveert in Tilburg (Foto: EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).
    De Roze Maandag Express arriveert in Tilburg (Foto: EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).
  • De Roze Maandag Express arriveert in Tilburg (Foto: KermisFM).
  • De Roze Maandag Express arriveert in Tilburg
  • De Roze Maandag Express arriveert in Tilburg (Foto: EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).
  • De Roze Maandag Express arriveert in Tilburg (EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).
  • Kleurrijke Pride Walk trekt door centrum van Tilburg
  • Brabants Buske rijdt mee in de stoet
  • Kleurrijke Pride Walk trekt door centrum van Tilburg
  • Angelica en Paola vieren Roze Maandag samen

Stuur ook jouw foto's en video's van Roze Maandag in via [email protected].

Alles over Roze Maandag volg je in ons liveblog.

Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.

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