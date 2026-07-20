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Break Dance speciaal voor Roze Maandag uitgedost met kleurrijke versiering
Vandaag om 14:06 • Aangepast vandaag om 14:19
Niet alleen de Pride Walk zorgt maandag voor een feestelijke sfeer op de Tilburge Kermis, ook de kermisattracties doen volop mee. De Break Dance aan de Spoorlaan is speciaal voor Roze Maandag uitbundig versierd met honderden kleurrijke ballonnen.
De populaire attractie Break Dance laat bezoekers plaatsnemen in gondels op roterende schijven. Terwijl de attractie steeds sneller draait, tollen de gondels ook nog eens om hun eigen as.
Alles over Roze Maandag volg je in ons liveblog.
Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.
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