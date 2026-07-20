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TILBURGSE KERMIS

Break Dance speciaal voor Roze Maandag uitgedost met kleurrijke versiering

Vandaag om 14:06 • Aangepast vandaag om 14:19
Break Dance op Tilburgse Kermis is versierd voor Roze Maandag (foto: @break_dance_zuidema/Instagram).
Break Dance op Tilburgse Kermis is versierd voor Roze Maandag (foto: @break_dance_zuidema/Instagram).

Niet alleen de Pride Walk zorgt maandag voor een feestelijke sfeer op de Tilburge Kermis, ook de kermisattracties doen volop mee. De Break Dance aan de Spoorlaan is speciaal voor Roze Maandag uitbundig versierd met honderden kleurrijke ballonnen.

Profielfoto van Silke BertensProfielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Silke Bertens & Sander van Hirtum

De populaire attractie Break Dance laat bezoekers plaatsnemen in gondels op roterende schijven. Terwijl de attractie steeds sneller draait, tollen de gondels ook nog eens om hun eigen as.

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