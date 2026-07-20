Sophie wint WK-poule met hulp van 'grote vriend': 'Voel me wel schuldig'

Om een voetbalpoule te winnen hoef je niet per se veel verstand van voetbal te hebben, wordt vaak gezegd. Dat lijkt ook op te gaan voor de WK-poule van Scorito, met bijna anderhalf miljoen deelnemers. De geboren en getogen Roosendaalse Sophie Kronenburg is geen voetbalfan, maar eindigde zondag wel bovenaan. Dit mede dankzij een goed voorspelde finale tussen Spanje en Argentinië (1-0). Tóch voelt de winnaar zich een beetje schuldig.

Eerste worden in een poule met bijna 1,5 miljoen deelnemers, da's een hele prestatie. "Dat voelt heel erg bizar", zegt Sophie. Wat ook een beetje bizar is: ze heeft zondag geen seconde van de WK-finale gezien. "Ik ben op vakantie en niet wakker gebleven om de finale te kijken. Mijn wekker stond namelijk op half vijf vanochtend om op safari te gaan." Natuurlijk wist ze wel dat ze een grote kans maakte de Scorito-voetbalpoule te winnen. "We hadden al uitgerekend dat als ik de finale goed zou hebben, ik eerste zou worden. Vanochtend zag ik allemaal appjes van vriendinnen uit Roosendaal met wie ik in een poule zit. Toen pas wist ik dat ik gewonnen had."

"Al weet ik niet veel van voetbal, zo'n poule maakt het een stuk leuker."

Ze deed voor de lol mee. "Ik heb geen voetbalkennis. Ik weet hoe het spel werkt, maar ik ben geen voetbalfan of wat dan ook." Ze wist dan ook lang niet altijd wat ze moest invullen bij de poulewedstrijden. "Zeker omdat er nu zoveel landen meededen. Van Ivoorkust had ik bijvoorbeeld al helemaal geen idee wat die zouden gaan doen. Dus heb ik hulp ingeschakeld van mijn grote vriend."

Je denkt daarbij misschien aan een voetbalgekke oom, buurman of beste vriend. Maar nee: Sophies geheime wapen was AI-chatbot Claude. "Hij heeft me heel goed geholpen", geeft ze toe. "In de poulefase ging het al redelijk goed en daarna steeds beter. Hoe minder landen, hoe makkelijker het voor Claude op basis van data te voorspellen was." Ze werd steeds fanatieker. "Ik dacht: wow, dit gaat eigenlijk best goed. En tja, never change a winning team, dus ik ben elke keer maar weer verder gegaan met Claude. Al weet ik niet veel van voetbal, zo'n poule maakt het een stuk leuker. En als het goed gaat, raak je er veel meer bij betrokken."

De top 4 van de Scorito WK-poule.

In de halve finale stond ze nog op de zevende plek. "Ik had Spanje als wereldkampioen en ze met 1-0 laten winnen in de finale. Als dat 1-1 of 2-1 was geweest, was ik geen eerste geworden." De winnares voelt zich wel een beetje schuldig. "Het voelt ergens als valsspelen, omdat ik Claude heb gebruikt. Mijn zus kwam op het idee om de chatbot te vragen wat hij daarvan vindt. 'Ik ben de analist, jij de kampioen', zei die. Hij vindt het geen valsspelen, maar zou het eerder 'slim spelen' noemen. Ik heb besloten dat maar te geloven", lacht ze. De winst levert Sophie geen geld op, want Scorito keert geen prijzengeld uit. Wel krijgt ze waarschijnlijk een beker en vooral een ervaring die ze niet snel zal vergeten. "Ik had niet in de gaten dat de winnaar zoveel aandacht zou krijgen. Ik ben best wel flabbergasted."

Er waren dit WK ook heel wat uitslagen die zelfs Sophie en Claude de pet te boven gingen: