Provincies vrezen gevolgen Merwedebrug: 'Den Haag laat ons vastlopen'

Zowel Brabant als Zuid-Holland maken zich zorgen over de gevolgen van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Hoewel de veiligheid voorop staat, vrezen de provinciebesturen grote problemen voor de bereikbaarheid en logistiek in de regio.

Veiligheid gaat voor De Brabantse gedeputeerde Stijn Smeulders (PvdA), die verantwoordelijk is voor mobiliteit, zegt begrip te hebben voor het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. "Je moet er niet aan denken wat er kan gebeuren als er daadwerkelijk wat misgaat met de Merwedebrug. Daarom snappen we de ingreep."

Rijkswaterstaat nam die maatregel nadat uit onderzoek bleek dat delen van de stalen boogconstructie minder sterk zijn dan eerder werd aangenomen. Personenauto's, lijnbussen en hulpdiensten mogen nog wel over de brug rijden.

Sinds zaterdagmiddag is de Merwedebrug op de A27 tussen Sleeuwijk en Gorinchem gesloten voor vrachtverkeer en andere voertuigen zwaarder dan 3,5 ton.

Volgens Smeulders laat de situatie tegelijkertijd zien hoe kwetsbaar de infrastructuur in Brabant is. Hij wijst erop dat de afgelopen jaren meerdere grote snelwegprojecten in de provincie zijn uitgesteld of stilgelegd vanwege geldgebrek, personeelstekorten of problemen rond stikstof.

'Den Haag laat Brabant vastlopen'

"Daar komt deze afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer nu nog eens bovenop", zegt Smeulders. "De aanleiding is misschien anders, maar het effect hetzelfde: Den Haag laat Brabant vastlopen."

Volgens de gedeputeerde is extra geld nodig om Brabant bereikbaar te houden. "Er moet fors geïnvesteerd worden in de infrastructuur als we onze provincie bereikbaar willen houden."

Ook zijn collega-gedeputeerde Jeroen van Dijken (VVD) aan de andere kant van de Boven-Merwede maakt zich zorgen. Hij is in Zuid-Holland onder meer verantwoordelijk voor verkeer en vervoer. "Wij maken ons flink zorgen om de logistiek en bereikbaarheid in dit gebied", zegt hij. "Veiligheid staat voorop, maar overheden en bedrijven moeten gezamenlijk alles op alles zetten om de hinder te beperken."

Extra druk op andere wegen

Door de afsluiting moeten vrachtwagens flink omrijden. Een veelgebruikte alternatieve route loopt via de A2 bij Zaltbommel. Dat zorgt volgens de provincies voor extra druk op andere wegen.

Daar komt bij dat de Papendrechtsebrug in de N3 bij Dordrecht sinds vrijdag is afgesloten voor een grootschalige renovatie die negen maanden duurt. Daardoor zijn er minder alternatieve routes beschikbaar voor vrachtverkeer dat normaal van de Merwedebrug gebruikmaakt.

