Vrachtwagens blijven over Merwedebrug rijden, politie handhaaft nog niet

Tientallen vrachtwagens rijden nog altijd over de Merwedebrug, ondanks het verbod dat sinds zaterdag geldt. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de brug niet veilig genoeg is voor zwaar verkeer, maar de politie Zeeland-West-Brabant laat maandag weten dat er voorlopig niet wordt gehandhaafd. Rijkswaterstaat en politie zijn er nog niet over uit wie toezicht moet houden op het verbod.

Politie nog in overleg Hoe het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug precies wordt gehandhaafd, is nog niet duidelijk. De politie Zeeland-West-Brabant laat maandag weten dat daarover nog overleg plaatsvindt met Rijkswaterstaat en andere betrokken partijen. Maar tot nu toe handhaaft de politie niet op vrachtwagens die toch over de brug rijden.

Ook Rijkswaterstaat ziet dat er vrachtwagens over de brug op de A27 rijden, meldt de NOS . Rijkswaterstaat is daarom aan het kijken of er gehandhaafd kan worden. "Maar dat is niet van de ene op de andere dag geregeld."

Volgens een woordvoerder van de politie Zeeland-West Brabant ligt de eerste verantwoordelijkheid bij Rijkswaterstaat, omdat de dienst wegbeheerder is en ook over eigen handhavers beschikt. Er wordt nog gekeken wie welke rol krijgt bij de controles en hoe dat georganiseerd moet worden. Op dit moment staan er volgens de politie geen agenten aan weerszijden van de brug om vrachtwagens tegen te houden. Ook over de hoogte van eventuele boetes voor chauffeurs die toch over de brug rijden, is nog niets bekend.

Rijkswaterstaat verwacht vooralsnog niet dat de brug wordt afgesloten voor al het verkeer. "We doen nu nader onderzoek naar hoe de brug er precies voor staat, maar we zijn wel afhankelijk van of het vrachtverkeer er ook echt vanaf gaat", zegt een woordvoerder.

Minder sterk staal

Omdat het staal op verschillende plekken minder sterk is dan gedacht, sloot Rijkswaterstaat de brug bij Gorinchem voor vrachtverkeer. De veiligheid zou niet meer gegarandeerd kunnen worden.

De verzwakte staalconstructie kwam aan het licht bij een controle. Door de druk van het zware verkeer bestaat het risico dat de stalen platen van de boog vervormen, wat gevolgen kan hebben voor de constructie. De brug is toe aan vervanging.

Personenauto's, motoren en bestelbusjes mogen nog wel over de brug. Ook lijnbussen en hulpdiensten zijn uitgezonderd van het verbod. Het vrachtverkeer wordt omgeleid via de A16 en de A2. Vervoer van gevaarlijke stoffen gaat via de A2.