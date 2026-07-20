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Brabants Buske test bezoekers Tilburgse Kermis op hun kennis van Brabant
Vandaag om 14:59 • Aangepast vandaag om 15:48
Niet alleen de Pride Walk zorgt voor vermaak tijdens Roze Maandag, ook bij het Brabants Buske is van alles te beleven. Daar werden Brabantse quizvragen afgevuurd op Dieuwe, Emma en Marit, die hun Brabantse kennis mochten testen.
De dames kregen onder meer de vraag welke opleiding Guus Meeuwis volgde aan Tilburg University en hoe de zangeres van Krezip heet. Als prijs kregen ze een Omroep Brabant-vissershoedje.
Het Brabants Buske is de hele week te vinden op de Tilburgse Kermis vlak bij Schouwburg & Concertzaal Tilburg.
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