Brabants Buske test bezoekers Tilburgse Kermis op hun kennis van Brabant

Niet alleen de Pride Walk zorgt voor vermaak tijdens Roze Maandag, ook bij het Brabants Buske is van alles te beleven. Daar werden Brabantse quizvragen afgevuurd op Dieuwe, Emma en Marit, die hun Brabantse kennis mochten testen.

De dames kregen onder meer de vraag welke opleiding Guus Meeuwis volgde aan Tilburg University en hoe de zangeres van Krezip heet. Als prijs kregen ze een Omroep Brabant-vissershoedje.