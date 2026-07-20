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TILBURGSE KERMIS

Stadhuisstraat in Tilburg vol wegens drukte Roze Maandag

Vandaag om 16:19 • Aangepast vandaag om 16:32
De Roze Maandag Express arriveert in Tilburg
De Roze Maandag Express arriveert in Tilburg

Het is maandagmiddag om half 5 druk in de Tilburgse Stadhuisstraat. Nieuwe bezoekers worden op dat moment niet meer binnengelaten vanwege de drukte. Die wordt veroorzaakt door Roze Maandag en de Tilburgse Kermis. 

Profielfoto van Silke BertensProfielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Silke Bertens & Sander van Hirtum

Er staat een rij om de Stadhuisstraat in te komen. 

Café Peanuts deelde eerder op de middag beelden op sociale media waarop te zien was hoe gezellig druk het toen al was:

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Dat de Stadhuisstraat inmiddels vol staat, houdt deze feestvierders op het Stadhuisplein niet tegen. Op het nummer 'Wasmasjien' met de bekende tekst 'Kleine wasjes, grote wasjes' gaan ze gewoon verder.

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Hier vind je alle verhalen over de Tilburgse Kermis.

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