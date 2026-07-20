Stadhuisstraat in Tilburg vol wegens drukte Roze Maandag

Het is maandagmiddag om half 5 druk in de Tilburgse Stadhuisstraat. Nieuwe bezoekers worden op dat moment niet meer binnengelaten vanwege de drukte. Die wordt veroorzaakt door Roze Maandag en de Tilburgse Kermis.

Er staat een rij om de Stadhuisstraat in te komen.

Café Peanuts deelde eerder op de middag beelden op sociale media waarop te zien was hoe gezellig druk het toen al was:

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren

Dat de Stadhuisstraat inmiddels vol staat, houdt deze feestvierders op het Stadhuisplein niet tegen. Op het nummer 'Wasmasjien' met de bekende tekst 'Kleine wasjes, grote wasjes' gaan ze gewoon verder.

Klik op 'Accepteren' om de cookies van Instagram te accepteren en de inhoud te bekijken. Accepteren