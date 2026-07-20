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Kostuum van tientallen ballonnen: eenhoorn steelt show tijdens Roze Maandag
Vandaag om 16:33 • Aangepast vandaag om 16:51
Ze vielen behoorlijk op tijdens de Pride Walk door Tilburg: twee kleurrijke eenhoornkostuums die volledig bestaan uit ballonnen. Verslaggever Nina van den Broek propte de microfoon tussen de ballonnen en sprak met de vrouw die in het pak verstopt zat: "Het mooiste pak tijdens de mooiste optocht!"
Het is de eerste keer dat ze in een ballonnenkostuum meeloopt in de Pride Walk tijdens de Tilburgse Roze Maandag. Is dat pak dan niet enorm warm om te dragen? "Het is helemaal niet heet, het is geweldig", vindt de als eenhoorn verklede vrouw. Ze is dan ook van plan om de hele Pride Walk af te leggen in het pak. Bang dat de ballonnen lek raken is ze niet: "De ballonnen zijn heel stevig, die springen niet."
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