Scarlet maakt kinderboek over Riddertje Ruben, 'antwoord op de manosfeer'

Iedereen kent wel een stoere ridder met een groot zwaard en een stevig harnas. Maar wat als die ridder verdrietig is of het even niet meer weet? Met haar eerste kinderboek ‘Riddertje Ruben en het harde harnas’ wil Scarlet Hendrickx (35) uit Bergen op Zoom kinderen laten zien dat je gevoelens tonen heel krachtig kan zijn. Volgens haar is een tegengeluid tegenover de groeiende invloed van de manosfeer hard nodig.

“Het was altijd al een droom voor mij om een kinderboek uit te brengen”, vertelt Scarlet. “In mijn werk als pedagoog zie ik heel veel kinderen die niet goed met hun emoties kunnen omgaan. Maar ik zie ook hoe gaaf het is wanneer het wel lukt. Het maakt kinderen weerbaarder, zelfverzekerder en krachtiger.” Het verhaal in haar boek gaat over Riddertje Ruben die van zijn ouders een harnas moet dragen omdat hij een dappere ridder is. Alleen ontdekt Ruben dat het harde harnas hem ook in de weg zit. Met spelen, maar vooral met voelen. Met hulp van Vogeltje Voelspriet leert hij dat een ridder niet altijd sterk en stoer hoeft te zijn. Ook gevoelens mogen er zijn. Want misschien is het juist dapper om eerlijk te zeggen hoe je je voelt. Het idee voor het kinderboek komt rechtstreeks uit Scarlets werk als pedagoog. “Wanneer je nooit geleerd hebt om op een gezonde manier over gevoelens te praten, kan dat later problemen geven. Mensen kunnen hardheid creëren of juist naar binnen keren. Emoties zijn menselijk en niet iets om je voor te schamen.”

De schrijfster ziet een verband met de toenemende invloed van de manosfeer. Het gaat dan om denkbeelden over dominante mannen en onderdanige vrouwen. Volgens Scarlet ligt hier veel nadruk op dominantie en emotionele hardheid, terwijl kwetsbaarheid en verbinding juist weinig ruimte krijgen. “Ik zie meer afstand en hardheid. Zelfs bij jonge kinderen kunnen gevoelens die niet worden uitgesproken uiteindelijk op een andere manier naar buiten komen.”

Als voorbeeld noemt ze een jongen met een taal- en ontwikkelingsstoornis die ze begeleidde in een naschoolse behandelgroep. Het was een lief en gevoelig kind, maar hij had moeite om zich uit te drukken. In de groep hield hij zich groot en probeerde hij zijn tranen tegen te houden. “Ik zag dat hij maar ja knikte en tegen zijn tranen vocht. Ik denk dat hij schaamte voelde in de groep.” Toen Scarlet hem apart nam en vroeg hoe het met hem ging, brak hij. Later vertelde de jongen dat hij een ander kind een bloedneus had geslagen. Hij had geleerd dat hij moest vechten wanneer hij bedreigd werd. Voor de auteur uit Bergen op Zoom laat dat zien hoe belangrijk het is om kinderen ook andere manieren te leren om met situaties om te gaan.

“Ik zeg niet dat je je als kind in elkaar moet laten slaan. Zeker niet zelfs!"

"Soms moet je jezelf beschermen en sterk zijn. Maar wel op een gezonde manier en met woorden. Je ziet dat kinderen die dit niet hebben geleerd later als volwassene vastlopen." Ze vervolgt: “Ik zeg niet dat je je als kind in elkaar moet laten slaan. Zeker niet zelfs! Het harnas hoeft ook niet altijd volledig af. Daarom zit er in het verhaal in het boek een rits aan het harnas van riddertje Ruben."