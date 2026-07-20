Roze Maandag in beeld: een kleurrijke terugblik

Roze Maandag loopt langzaamaan ten einde. Tienduizenden bezoekers kwamen naar Tilburg voor de Pride Walk, optredens en de kermis in de TIlburgse binnenstad. Met deze foto's blikken we terug op een kleurrijke en feestelijke editie van Roze Maandag 2026.

Honderden deelnemers en bezoekers verzamelden zich op station Tilburg in afwachting van de Pride Walk. Ook werd uitgekeken naar de aankomst van de Roze Maandag Express, de speciale trein die vanuit Rotterdam naar Tilburg reed. Na aankomst van de trein kon de kleurrijke Pride Walk officieel van start gaan. De stoet trok vervolgens door het centrum en over het kermisterrein.

De Roze Maandag Express arriveert in Tilburg (foto: EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).

Van dichtbij: de kleurrijke dragqueens van de Pride (Foto: EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).

De Pride Walk door de Tilburgse Kermis (foto: EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).

Ook ons eigen Brabants Buske reed mee in de stoet. Het busje was speciaal voor Roze Maandag feestelijk versierd. Op de foto staat ons Buske-team samen met twee eenhoorns in pakken die zijn gemaakt van honderden ballonnen.

Ook het Brabants Buske rijdt mee in de Pride Walk (foto: EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).

Paola (links) en Angelica (rechts) genoten samen van Roze Maandag in Tilburg. Angelica woont in de stad, terwijl Paola speciaal uit Italië was overgekomen. Samen bekeken ze de Pride Walk.

Angelica en Paola vieren samen Roze Maandag.

Roze Maandag staat bekend om de kleurrijke en opvallende outfits. Ook dit jaar hadden veel bezoekers hun best gedaan om er feestelijk uit te zien. Van felroze kleding tot complete kostuums: overal in de stad waren kleurrijke feestvierders te zien.

Bezoekers halen alles uit de kast voor Roze Maandag (foto: EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).

Bezoekers halen alles uit de kast voor Roze Maandag (foto: EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).

Bezoekers halen alles uit de kast voor Roze Maandag (foto: EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).

Bezoekers halen alles uit de kast voor Roze Maandag (foto: EYE4IMAGES - Caroline van Leusden).