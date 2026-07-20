Burgemeester Tilburg beleeft haar eerste Roze Maandag: 'Fantastisch feest'

Voor de Tilburgse burgemeester Fleur Gräper-van Koolwijk is deze editie van Roze Maandag extra bijzonder. Het is namelijk de eerste keer dat zij het evenement en de Tilburgse Kermis meemaakt als burgemeester van Tilburg. Op Instagram laat ze weten volop te genieten van de sfeer. "Wat een fantastisch feest", schrijft ze.

Ook benadrukt ze het inclusieve karakter van de dag: "Hier doet iedereen ertoe, mag je zijn wie je wil zijn en houden van wie je wil."

In haar Instagram Stories staat Fleur Gräper-van Koolwijk, die in januari werd geïnstalleerd als burgemeester, ook stil bij de mensen achter de schermen die Roze Maandag en de Tilburgse Kermis mogelijk maken. Ze schrijft: "Dank aan alle medewerkers van de EHBO, brandweer, politie, GHOR, beveiliging, verkeersregelaars en collega's van stadstoezicht en veiligheid voor 10 dagen onvoorwaardelijke inzet en betrokkenheid!"