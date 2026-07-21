Gebroken oogkas en hersenschudding op voetbalveld: cel- en taakstraf geëist

Een gebroken oogkas, een gebroken jukbeen en een hersenschudding: een thuiswedstrijd bij voetbalclub PCP in Breda eindigde begin 2024 in extreem geweld. Het slachtoffer lag op de grond en werd tegen zijn hoofd geschopt. Tegen twee spelers van tegenstander SSW Dordrecht is dinsdag twee weken cel en 140 uur taakstraf geëist. Niet duidelijk is wat ze precies deden.

Video Het ver ingezoomde filmpje van slechts vijftien seconden laat meteen het probleem van deze zaak zien. Het is rommelig: veel mensen staan om het slachtoffer heen. Het is niet duidelijk te zien wie wat doet. En nog belangrijker: veel spelers van voetbalclub PCP verklaren verschillend over wie wat heeft gedaan. Veel spelers van SSW praten helemaal niet met de politie.

Een gezellige en sportieve wedstrijd moest het worden. Het eindigde in een rommelige vechtpartij op die bewuste 25 februari 2024. Een filmpje van het geweld wordt afgespeeld in de rechtbank in Breda.

De twee spelers (40 en 41) uit Dordrecht die zich voor de rechter moeten verantwoorden, vertellen rustig hun verhaal. Beide verdachten ontkennen alle betrokkenheid. Ze wijzen zichzelf aan op de beelden en zeggen ver weg te staan of juist weg te lopen.

En als er al een klap is uitgedeeld dan was dat zelfverdediging, zeggen ze. “Het was chaos. Ik heb geen idee”, is wat ze het meest benadrukken. En dus vragen hun advocaten om vrijspraak.

Gestopt met voetbal

Slechte concentratie en vergeetachtigheid: het slachtoffer heeft volgens zijn advocaat nog elke dag last van de mishandeling. Hij was dinsdagochtend niet aanwezig in de rechtszaal. “Hij is gestopt met voetbal en er zijn niet eens excuses geweest”, vertelt zijn raadsvrouw. Ze vraagt om een schadevergoeding van ruim 69.000 euro.

“Heel complex”, noemt de officier van justitie de zaak. Wel is volgens haar duidelijk dat beide heren geweld pleegden in groepsverband. Ze eist twee weken cel en 140 uur taakstraf tegen beide spelers. De advocaat van één van de verdachten vindt het bewijs zo dun, dat hij meteen een uitspraak wil.

In een mum van tijd zijn de rechters eruit: ze willen er rustig over nadenken. En dus is de uitspraak gewoon over twee weken. De laatste woorden van één van de verdachten: “Wat een slecht onderzoek.”