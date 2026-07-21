Draagmoeder laat wens van Inge en Bart uitkomen: 'Ons kindje is op komst'

Prachtig nieuws voor Inge en Bart uit Heesch: ze worden ouders. In januari 2027 verwachten ze hun eerste kindje. Het stel kan zelf geen kinderen krijgen, maar heeft een draagmoeder gevonden die nu 16 weken zwanger is.

"Eindelijk durven we het te delen: We hebben een draagmoeder gevonden!! En dat niet alleen…. Ons geluk kan niet op want wij worden papa en mama!", schrijft het stel op hun instagrampagina samenwensouders. Door een hartafwijking kan Inge zelf geen kinderen krijgen, maar ze heeft wel een grote kinderwens. Samen met haar vriend Bart besluit ze in september 2022 op zoek te gaan naar een draagmoeder. Een draagmoeder vinden in hun eigen omgeving lukt niet. Maar een oproep plaatsen mag niet, dat is verboden in Nederland.

"Daarom doen we ons verhaal nu op Instagram. Dat is eigenlijk al een grijs gebied", vertelde Inge in 2024 tegen Omroep Brabant. Daags na Valentijnsdag van dat jaar begint het stel de Instagrampagina met als doel geschikte draagmoeder te vinden.

"We zijn onze draagmoeder, eiceldonor en hun gezinnetjes heel dankbaar!"