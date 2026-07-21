Draagmoeder laat wens van Inge en Bart uitkomen: 'Ons kindje is op komst'
Prachtig nieuws voor Inge en Bart uit Heesch: ze worden ouders. In januari 2027 verwachten ze hun eerste kindje. Het stel kan zelf geen kinderen krijgen, maar heeft een draagmoeder gevonden die nu 16 weken zwanger is.
"Eindelijk durven we het te delen: We hebben een draagmoeder gevonden!! En dat niet alleen…. Ons geluk kan niet op want wij worden papa en mama!", schrijft het stel op hun instagrampagina samenwensouders.
Door een hartafwijking kan Inge zelf geen kinderen krijgen, maar ze heeft wel een grote kinderwens. Samen met haar vriend Bart besluit ze in september 2022 op zoek te gaan naar een draagmoeder.
Een draagmoeder vinden in hun eigen omgeving lukt niet. Maar een oproep plaatsen mag niet, dat is verboden in Nederland.
"Daarom doen we ons verhaal nu op Instagram. Dat is eigenlijk al een grijs gebied", vertelde Inge in 2024 tegen Omroep Brabant. Daags na Valentijnsdag van dat jaar begint het stel de Instagrampagina met als doel geschikte draagmoeder te vinden.
"We zijn onze draagmoeder, eiceldonor en hun gezinnetjes heel dankbaar!"
Het stel ontvangt veel steunbetuigingen en gelukwensen maar er verschijnen ook minder positieve reacties op hun verhaal. Niet iedereen is voorstander van draagmoederschap.
Na dik een jaar krijgt het stel een lief berichtje van een vrouw die hen wil helpen. "Het bereik is een stuk verder gekomen dan Brabant, want de draagouders wonen helemaal in Friesland", schrijft Inge enthousiast op Instagram.
Een maand later spreken ze af met de mogelijke draagouders en er blijkt een klik. Ze gaan een traject in waarin de nodige hobbels te nemen zijn. Juridisch moeten alle afspraken worden vastgelegd en er volgen psychologische testen. Iets meer dan een jaar na die eerste ontmoeting komt het verlossende bericht uit Friesland: de draagmoeder is zwanger.
In januari 2027 zal de draagmoeder, die anoniem wenst te blijven, bevallen van het kindje van Inge en Bart. "Gelukkig gaat alles heel goed met de draagmoeder en groeit er inmiddels al bijna 16 weken een klein wondertje voor ons in haar buik."
Inge en Bart hebben het kloppende hartje al gezien op de eerste echo en kunnen hun geluk niet op. "Wij kunnen het niet vaak genoeg zeggen, maar we zijn onze draagmoeder, eiceldonor en hun gezinnetjes heel dankbaar! Dat is niet in woorden uit te drukken."