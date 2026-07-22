Kanshebber op WK-goud heeft bijzondere trainer: 'Onze weg in gevonden'

Als nummer vier van de wereld is Tristan Tulen (35) komende week een serieuze kandidaat voor een medaille op het WK schermen in Hongkong. Opvallend in het deelnemersveld is dat Tristan en zijn broer Rafaël (29), die ook in actie komt op het WK, elkaar al jaren trainen. "We krijgen respect van andere landen."

Tristan Tulen is bezig aan een uitstekend jaar. Zo won de degenschermer eerder dit jaar goud bij de Grand Prix in Qatar. De huidige vierde plek op de wereldranglijst is zijn hoogste klassering ooit. "Dat het nu zo goed gaat, is een optelsom van doorzettingsvermogen, goede analyses maken en voortborduren op waar ik al heel goed in was. Ik heb veel in huis waardoor ik niet zo snel verrast kan worden."

Tijdens het WK in Hongkong hoopt hij geschiedenis te schrijven door goud te pakken. Vanwege zijn positie op de wereldranglijst mag hij de voorrondes overslaan. "Ik heb de kwaliteiten om wereldkampioen te worden", zegt hij met vertrouwen. "De top in het schermen is wel breed. Er zijn twintig andere schermers die hetzelfde zeggen. Als alles naar wens verloopt, kan het een heel mooi WK worden." De trainer van Tristan is zijn vijf jaar jongere broer Rafaël. Die samenwerking startte in 2017, in eerste instantie als noodoplossing. De bondscoach uit Hongarije vertrok en er was geen nieuwe coach beschikbaar. "We besloten toen om elkaar te gaan trainen en te helpen bij wedstrijden", legt Rafaël uit. "Dat doen we dus al bijna tien jaar."

"Het gaat goed, dus we gaan lekker door."

Een ideale combinatie lijkt het niet, maar Rafaël Tulen is het begeleiden van zijn broer en het zelf schermen gewend. Ze hebben daarin hun weg gevonden. "Natuurlijk kost het energie om bij je broer te staan, maar het is niet fysiek wat we moeten doen. Na zijn wedstrijd kan ik me weer focussen op mijn eigen schermen en dat geldt ook voor Tristan. Het gaat goed, dus we gaan lekker door." Tristan Tulen merkt dat de 'broerconstructie' opvalt bij andere landen. "We worden er nog steeds af en toe op aangekeken en krijgen positieve reacties. Het komt niet veel voor, zeker niet op het niveau waarop wij acteren."

Financiële steun De broers komen individueel in actie, maar ook samen met David van Nunen en Konrad Veenenbos in de landenwedstrijd. Een medaille is daar het doel. Presteren op het WK is voor de broers Tulen financieel belangrijk met het oog op de Olympische Spelen van 2028. De kwalificatie voor Los Angeles begint begin 2027. Tristan: "We hebben een aflopende A-status bij NOC*NSF, volgende maand zijn daar gesprekken over. Het is aan ons om te laten zien dat we op het allerhoogste niveau presteren en te laten blijken dat we geloven in een topresultaat in LA." En wat als de financiële steun uitblijft? "Ik maak me daar nog geen zorgen over. We zien vanzelf met welke middelen we de komende jaren gaan werken. Naar Los Angeles gaan we sowieso."