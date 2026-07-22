Eén klager gooit roet in het eten: livemuziek verboden tijdens Krabbenfoor

"Weet je hoe verschrikkelijk het is als je vrouw 's nachts naast je ligt te huilen door toedoen van een ander?" Zichtbaar aangeslagen reageert Ron Heijmans van café Oosterwaal in Bergen op Zoom op een besluit dat hem en zijn vrouw Anja hard heeft getroffen. Onlangs kregen zij te horen dat ze tijdens de Krabbenfoor vanaf negen uur 's avonds geen livemuziek meer mogen verzorgen.

"Jarenlang hadden we hier twee avonden een gezellig feest met optredens van lokale artiesten. Er zijn nog nooit problemen geweest. Ook niet met buurtbewoners. En nu gaat hier een vette streep doorheen door toedoen van één persoon. Dit kost mij een kwart van mijn jaaromzet. Ik heb er geen woorden voor", vertelt Ron.

"Zolang er niemand bezwaar maakte, was er niets aan de hand."

De Krabbenfoor is het jaarlijkse vierdaagse stadsfestival van Bergen op Zoom. Officieel zijn de Grote Markt en het Beursplein aangewezen als evenementenlocaties. In de loop der jaren haakten ook enkele horecazaken in de aanloopstraten aan met liveoptredens. Ook de kroeg van Ron en Anja aan de Potterstraat maakt tijdens de Krabbenfoor traditioneel deel uit van de festiviteiten. "Het is een moeilijk verhaal voor de betrokkenen, maar feitelijk was hier jarenlang sprake van een gedoogsituatie. Zolang er niemand bezwaar maakte, was er niets aan de hand", legt een woordvoerder van de gemeente uit.

Tot grote schrik van Ron en Anja gebeurde dat dit keer wel. Een buurtbewoner trok aan de bel en wees de gemeente terecht. Hij werd vervolgens in het gelijk gesteld door de commissie voor de bezwaarschriften en daarmee kwam een einde aan de jarenlange gedoogsituatie. Eigenlijk zou er na de uitspraak van de bezwaarcommissie helemaal geen muziek meer mogen klinken in de aanloopstraten. Dat vond burgemeester Margo Mulder te ver gaan. Ze besloot daarom bij wijze van compromis om de muziek tot negen uur alsnog toe te staan.

Berregs Kefeeke Oosterwaal aan de Potterstraat in Bergen op Zoom (foto: Erik Peeters)

Ron: "Dan begint het feestje normaal gesproken pas. Ik ben dan ook benieuwd hoe dit zal gaan. Ik moet nu al alle zeilen bijzetten om de mensen te kalmeren. Maar het mag niet gaan escaleren, want daar schiet ik helemaal niks mee op." Voorzitter Kees van Male van ondernemersvereniging Sterck is blij met het ingrijpen van de burgemeester. Tegelijkertijd maakt hij zich grote zorgen over de toekomst van het evenement. "Er komen hier in vier dagen bijna een kwart miljoen bezoekers naar Bergen op Zoom. Dit is economisch gezien het belangrijkste evenement van de stad. Hoe kan het dan zo zijn dat het evenementenbeleid deze weeffouten heeft? Daarmee wordt de ziel eruit gehaald. Het is nu aan de gemeenteraad om het huiswerk over te doen, en dit keer goed."

"Ik ben nog steeds boos maar ik voel me ook gesteund door de talloze reacties in de stad."

Voor komend weekend zit er voor Ron en Anja niets anders op dan de muziek om negen uur uit te zetten. "Echt, ik blijf me afvragen waarom. Het gaat maar om twee avonden per jaar. Ik ben nog steeds boos, maar ik voel me ook gesteund door de talloze hartverwarmende reacties in de stad. Ook mensen voor wie wij altijd klaarstaan, komen ons een hart onder de riem steken. Daar houden we ons nu aan vast." Inmiddels heeft de PVV in Bergen op Zoom een voorstel voor een spoedraadsvergadering over de kwestie ingediend. Daarvoor is steun nodig van minimaal zeven van de 35 raadsleden. Overigens dringt de tijd, want de Krabbenfoor begint donderdag.

Op de Grote Markt worden de voorbereidingen getroffen voor de Krabbenfoor (foto: Erik Peeters)