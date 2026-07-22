Diplomatie moet Bolle Jos stoppen, Nederland voert druk op via buurlanden

Nederland gaat diplomatiek de druk opvoeren in buurlanden van Sierra Leone om zo de voortvluchtige drugsbaron Jos Leijdekkers, alias 'Bolle Jos', te pakken te krijgen. Daarover bericht De Telegraaf.

Via een bezoek aan Ghana smeedt Justitieminister David van Weel een coalitie van West-Afrikaanse landen om de druk op Sierra Leone op te voeren, aldus de krant. De VVD-bewindsman zegt dat ook Sierra Leone de druk steeds meer voelt.

Dusdanig dat de justitieminister van het West-Afrikaanse land inmiddels ook op eigen initiatief met zijn Nederlandse ambtsgenoot om tafel wil.

‘We willen de landen in de regio bewustmaken van het gevaar dat deze man vormt’, zegt Van Weel. Van Weel voelt bij Sierra Leone de "bereidheid om te praten", maar nog niet ‘de bereidheid om concrete stappen te ondernemen’.

Eerder werd al duidelijk dat de landen in de Europese Unie het nog niet eens zijn over het stoppen van ontwikkelingshulp aan Sierra Leone. Nederland wil ook zo druk zetten op Sierra Leone, om de Bredase drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd te krijgen.