Kabinet: uitlevering Bolle Jos topprioriteit, EU twijfelt over hulpstop

In de Europese Unie zijn de landen het nog niet eens over het stoppen van ontwikkelingshulp aan Sierra Leone. Nederland wil daarmee druk zetten op Sierra Leone, om de Bredase drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd te krijgen.

Volgens ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) en Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) is de uitlevering van Bolle Jos 'topprioriteit' voor het kabinet. Zij lieten vrijdag aan de Tweede Kamer weten dat de EU-lidstaten het nog niet eens zijn over het stoppen van ontwikkelingshulp aan Sierra Leone.

Minister Van Weel vertelde eerder in het tv-programma Buitenhof dat het niet uit te leggen is dat Sierra Leone Europees geld krijgt, terwijl het land volgens hem onderdak biedt aan Bolle Jos. “Het is natuurlijk bizar dat wij een land faciliteren of ondersteunen dat tegelijkertijd een veilige haven biedt aan een van de grootste drugscriminelen die we wereldwijd kennen”, zei de minister toen.

Europese ontwikkelingshulp

Sierra Leone krijgt van de EU tussen 2021 en 2027 352 miljoen euro aan subsidies. Daarnaast profiteert het land van regionale en internationale EU-programma’s. Nederland hoopt andere Europese landen mee te krijgen om die steun stop te zetten of dat voornemen in elk geval als drukmiddel te gebruiken.