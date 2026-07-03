Kabinet: uitlevering Bolle Jos topprioriteit, EU twijfelt over hulpstop
In de Europese Unie zijn de landen het nog niet eens over het stoppen van ontwikkelingshulp aan Sierra Leone. Nederland wil daarmee druk zetten op Sierra Leone, om de Bredase drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd te krijgen.
Volgens ministers David van Weel (Justitie en Veiligheid, VVD) en Sjoerd Sjoerdsma (Ontwikkelingssamenwerking, D66) is de uitlevering van Bolle Jos 'topprioriteit' voor het kabinet. Zij lieten vrijdag aan de Tweede Kamer weten dat de EU-lidstaten het nog niet eens zijn over het stoppen van ontwikkelingshulp aan Sierra Leone.
Minister Van Weel vertelde eerder in het tv-programma Buitenhof dat het niet uit te leggen is dat Sierra Leone Europees geld krijgt, terwijl het land volgens hem onderdak biedt aan Bolle Jos. “Het is natuurlijk bizar dat wij een land faciliteren of ondersteunen dat tegelijkertijd een veilige haven biedt aan een van de grootste drugscriminelen die we wereldwijd kennen”, zei de minister toen.
Europese ontwikkelingshulp
Sierra Leone krijgt van de EU tussen 2021 en 2027 352 miljoen euro aan subsidies. Daarnaast profiteert het land van regionale en internationale EU-programma’s. Nederland hoopt andere Europese landen mee te krijgen om die steun stop te zetten of dat voornemen in elk geval als drukmiddel te gebruiken.
Op de EU-top vorige maand hebben de leiders van de EU-lidstaten wel afgesproken strenger op te treden tegen landen die drugscriminelen faciliteren.
Meest gezochte drugscrimineel
Jos Leijdekkers, zoals Bolle Jos echt heet, wordt gezien als een van de grootste drugscriminelen van Nederland. De Bredanaar is in Nederland en België veroordeeld tot in totaal tientallen jaren cel.
Nederland probeert al langer om Leijdekkers uitgeleverd te krijgen. Volgens verschillende bronnen heeft Leijdekkers een relatie met een dochter van president Julius Maada Bio van Sierra Leone. Dat zou de uitlevering moeilijk maken.
Hier lees je alle verhalen over Bolle Jos.
In deze aflevering van de podcast Kort en Bondig hoor je waarom Bolle Jos de meest gezochte crimineel van ons land is: