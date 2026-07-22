Provincie erkent slechte communicatie over vergunningen rond kippenboeren

De provincie erkent dat ze beter had moeten communiceren met de vijf kippenboeren die hun vergunning kwijtraken. Dat schrijft NU.nl. "We hadden eerder moeten terugkoppelen dat de plannen anders worden", zegt de provincie tegen de nieuwssite. Ook erkent zij dat ze 'emotioneel steken heeft laten vallen'.

Het besluit volgt op een uitspraak van de rechter. Die stelde milieuorganisatie MOB in het gelijk en oordeelde dat de boeren met hun stikstofuitstoot te veel schade veroorzaken aan omliggende natuur.

Vrijdag werd bekend dat de provincie van plan is de vergunningen van vijf grote kippenboeren in te trekken. Wat volgde waren dagen van onrust en verontwaardiging in de boerensector.

De opdracht van de rechter aan de drie partijen was om te proberen er samen uit te komen. De boeren kwamen eind vorig jaar met alternatieve plannen om hun stikstofuitstoot te verminderen, maar geen van hen slaagde erin een goed genoeg plan te maken.

'Uitkomst was niet anders geweest'

Het steekt de boeren en hun belangenorganisaties dat de provincie pas vorige week reageerde op de plannen, met de mededeling dat hun vergunningen worden ingetrokken. De provincie erkende donderdag en vrijdag in gesprekken met de boeren dat dit anders had gemoeten, maar benadrukt tegenover NU.nl ook dat de uitkomst niet anders zou zijn geweest.

De boeren moeten hun uitstoot namelijk zo sterk verminderen dat doorgaan als veehouder geen optie meer is. Tegelijkertijd geven meerdere boeren aan juist door te willen gaan en geen alternatieven te zien.

Na het intrekken van hun vergunning mogen de boeren nog 15 procent van hun stikstofrechten behouden om bijvoorbeeld een camping, caravanstalling of kinderopvang te beginnen op hun bedrijfslocatie. Het houden van vee is nadrukkelijk niet toegestaan.