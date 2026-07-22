Met een lift de basiliek Oudenbosch op: ideeën genoeg voor meer bezoekers

Met een nieuwe lift de basiliek van Oudenbosch op en dan een rondje lopen om de koepel. Of een heuse museale beleving. Onderzoekers hebben genoeg ideeën om meer bezoekers te trekken naar het noodlijdende rijksmonument. Zo is te lezen in een rapport, waar Streekomroep ZuidWest over schrijft.

Het meest opvallende idee is een loopbrug met lift. "Zo zou de koepelomgang verbeterd en uitgebreid kunnen worden, waardoor het publiek met een lift omhoog kan en in en om de koepel kan lopen", schrijven de onderzoekers. Zoiets is ook bij de toren van een kerk in Arnhem gedaan. "Deze is inmiddels uitgegroeid tot publieksattractie én inkomstenbron."

Touringcars Ook denken de onderzoekers aan een museale beleving. "Met een goed doordachte marktbenadering verwachten wij dat 15.000 tot 25.000 bezoekers per jaar via touringcars mogelijk zijn", zo staat in het rapport, volgens de streekomroep . "De aantrekkingskracht moet uiteindelijk zorgen voor zo'n 150.000 bezoekers per jaar, meer commerciële activiteiten en een hogere omzet voor de horeca in de basiliek. Nu zijn dat er nog 90.000."

‘Rome dichtbij’

Daarbij zou de slogan 'Oudenbosch brengt Rome dichtbij' centraal kunnen staan, denken de onderzoekers. De vergelijking met Rome komt niet uit de lucht vallen. De basiliek is een zestien keer kleinere kopie van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Toch is helemaal niet duidelijk of de plannen er ooit gaan komen. Wel is het rapport inmiddels besproken door de betrokken partijen, vertelt wethouder Pepijn van Aken van de gemeente Halderberge aan ZuidWest. Pas volgend jaar komt het gemeentebestuur met voorlopige plannen.

De basiliek in Oudenbosch is hard toe aan groot onderhoud. Al jaren komt de kerk in het nieuws vanwege lekkages en houtrot. Ook is al meerdere keren de noodklok geluid. Subsidies en financiën: het leidde vaker tot kopzorgen.