Wethouder stopt al na een ruime maand omdat werk niet bij hem past

Precies 34 dagen was hij wethouder in Geertruidenberg. Ferdi van Dongen (41) legde dinsdag per direct zijn functie neer, omdat het werk niet bij hem past.

“De functie sluit minder goed aan bij zijn kracht, werkplezier en professionele ambities dan hij vooraf had verwacht. Dat inzicht maakte zijn beslissing noodzakelijk, hoe moeilijk die ook is”, zo luidt de verklaring voor zijn vertrek op de gemeentesite.

Op 18 juni werd de wethouder nog met bloemen geïnstalleerd. De wethouder schrijft zelf over zijn plotselinge vertrek: “Ik ben met veel enthousiasme begonnen aan het wethouderschap en heb mij vanaf de eerste dag met volledige toewijding ingezet voor onze gemeente. Ondanks de korte periode kijk ik met waardering terug op deze ervaring en blijf ik als inwoner betrokken bij onze gemeente.”

Ook zegt hij: “Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat in mij is gesteld en voor de warme ontvangst door de ambtelijke organisatie, mijn collega-bestuurders en alle anderen met wie ik heb samengewerkt.” Hij heeft woensdagochtend nog niet gereageerd op een interview-verzoek van Omroep Brabant.

‘Fel richting ambtenaren’

Volgens BN DeStem waren er twijfels bij een deel van de raad over zijn geschiktheid. “De afgelopen jaren zette hij zich in voor de leefbaarheid van Geertruidenberg-West en kwam daarbij soms fel uit de hoek richting ambtenaren”, schrijft de krant.

Burgemeester Madeleine van Toorenburg en zijn inmiddels oud-collega-wethouders reageren: “Wij hebben begrip en respect voor de keuze van wethouder Van Dongen. Het vraagt moed om eerlijk naar jezelf te kijken en een besluit te nemen dat recht doet aan wat bij je past.”