Na de zwarte beren verdwijnen nu ook de rode honden uit park in Volkel

De rode honden in Zie-ZOO verdwijnen uit het dierenpark. Daarmee verdwijnt opnieuw een diersoort uit de Volkelse dierentuin. De afgelopen jaren verhuisden al tientallen dieren naar een ander onderkomen. Maar volgens het dierenpark is dat precies de bedoeling.

Dat is een weloverwogen keuze stelt de dierentuin: “We kijken naar het dierenwelzijn. Dieren moeten een toegevoegde waarde hebben voor het fokprogramma en onze dagbesteding. We houden niet alleen maar dieren omdat ze er leuk uitzien.”

De acht vrouwelijke rode honden gaan in augustus naar GaiaZOO in Kerkrade. Daar verblijven ze tijdelijk om later terug te keren naar Volkel. Ze zijn niet de enige soort die de dierentuin verlaat. De afgelopen jaren daalde het aantal diersoorten van rond de 140 naar 100.

Grotere dierenverblijven

Zie-ZOO is op dit moment volop in ontwikkeling. Het oudste deel van het park bestaat inmiddels al meer dan 25 jaar. Toen golden andere eisen dan nu. Zo verhuisden twee zwarte beren eerder dit jaar naar Duitsland omdat hun verblijf volgens de huidige richtlijnen van de EAZA, de Europese vereniging van dierentuinen, aan de krappe kant was. Nu is hun verblijf volgens Tim van Laarhoven vijftig keer groter dan in Volkel, Als curator is hij verantwoordelijk voor het vinden van nieuwe adressen voor dieren van Zie-Zoo.

Twee vrouwelijke Afrikaanse wilde honden blijven wel in Volkel, ze krijgen een groter verblijf. Het deel waar de rode honden nu nog wonen, wordt bij het verblijf van de wilde honden getrokken. Dat heeft alles te maken met een bijzonder fokproject. De dierentuin hoopt dat de vrouwelijke honden met kunstmatige inseminatie pups kunnen krijgen.

“Het zijn echte groepsdieren en wij hielden ze met z’n tweeën. Dat is geen natuurlijke situatie”, vertelt Van Laarhoven. Daarom krijgt het dier een ruimer verblijf, omdat een nestje al snel uit acht pups kan bestaan.

Nieuwe dieren in aantocht

Per diersoort maakt Zie-ZOO de afweging of deze nog past in de dierentuin. Voor sommige bezoekers voelt dat alsof er steeds minder dieren te zien zijn. Toch kijken Van Laarhoven en parkmanager Stefan Halewijn daar anders tegenaan. “Voordat je kunt bouwen, heb je ruimte nodig. Daarvoor moeten een aantal diersoorten weg”, zegt Van Laarhoven.

Halewijn vult aan: “Het komende halfjaar komen er ook behoorlijk wat nieuwe dieren bij, zoals reptielen en amfibieën. Verder krijgt de ringstaartmangoest een buitenverblijf.”

Het is niet de enige verandering die Zie-ZOO te wachten staat. Op dit moment wordt een indoor glow-in-the-dark-midgetgolfbaan gebouwd. Ook zijn er plannen voor een binnenspeeltuin. Door de spanningen in de wereld heeft de levering van bouwmaterialen volgens Halewijn vertraging opgelopen. Ook heeft het verkrijgen van de vergunning tijd gekost. Maar inmiddels is volgens hem groen licht en verwacht de parkmanager dat er na de zomervakantie kan worden begonnen met de aanleg daarvan.