Van bouwval tot droomhuis: ‘Je kon door het dak heen de lucht zien’

Op een terp in het buitengebied van Rosmalen staat een bijzondere woonboerderij te koop. De huidige eigenaren verbouwden het pand uit 1864 tot een modern woonhuis. Ze deden dit met veel liefde en respect voor het boerenverleden. “We wilden alles zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat terugbrengen”, geven ze aan.

Yvonne Vogelenzang Geschreven door

Mirella en Maarten Schutgens kochten de kortgevelboerderij aan de Kruisstraat in Rosmalen in 2014. “Je kon toen door het dak heen de lucht zien”, vertelt Mirella. “Het pand stond al acht jaar leeg en was compleet vervallen. Vanwege de slechte staat lag de verkoopprijs binnen onze mogelijkheden.” Mirella komt uit een boerenfamilie en het opknappen van een oude boerderij was altijd al haar droom. “Wat me zo aansprak aan dit pand, was dat alle authentieke elementen er nog in zaten. Bij veel boerderijen die we bezichtigden, was alles eruit gehaald. Wij wilden juist graag het gevoel hebben dat je in een boerderij woont.”

Foto: Boumij Makelaars.

“We zijn er gelijk in gaan wonen. Dat was echt kamperen in eigen huis", kijkt Mirella terug. "Er stond nog een oude poepdoos buiten, we hadden een campingkeuken en sliepen met de muizen onder ons bed." Ze hadden van tevoren wel hun bedenkingen, zeker vanwege hun kinderen van toen nog zeven en acht jaar. Maar die bleken het volgens hun moeder geweldig te vinden, omdat ze enorm veel speelruimte hadden. De oude boerderij bestond destijds nog uit een koeienstal en een woongedeelte. Voor de verbouwing trokken Maarten en Mirella zo’n tien jaar uit. Het meeste deden ze zelf, zoals de vloerverwarming leggen, isolatie aanbrengen en het stuc- en schilderwerk. Alleen voor de grote klussen, zoals het verstevigen van de constructie, hadden ze een aannemer. "Overal waar het kon, hebben we het authentieke behouden of teruggebracht", legt Mirella uit.

Foto: Boumij Makelaars.

Dat respect voor de geschiedenis is op veel plekken terug te vinden. In het oude woongedeelte zit bijvoorbeeld nog de originele schouw met schildpadtegels en ook de bedstede is bewaard gebleven. En dat in de woonkamer vroeger de koeien stonden, zie je aan de staldeur en de stalramen. In de gang tot slot tref je zelfs de voederbakken nog aan.

Foto: Boumij Makelaars.

De vraagprijs voor de boerderij bedraagt 1.600.000 euro. De woonoppervlakte is 368 vierkante meter en het perceel is 3.335 vierkante meter groot. Het pand staat te koop omdat Mirella en Maarten hebben besloten allebei hun eigen weg te gaan. “We hebben hier altijd met heel veel plezier gewoond”, zegt Mirella. “Het is dat we uit elkaar gaan, maar anders waren we hier nog heel lang gebleven.”

De boerderij is volgens haar ideaal voor mensen die de rust zoeken van het buitengebied met de stad Den Bosch binnen handbereik. Of voor iemand met een liefde voor authentieke panden. “Wie gaat voor ‘hotel chique’, zoals ze dat tegenwoordig noemen, vindt dat hier niet. Ik hoop vooral dat de volgende eigenaren hart hebben voor de historie van het pand. Wij hebben enorm ons best gedaan die te behouden.”

Foto: Boumij Makelaars.







