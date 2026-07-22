Ook telers mogen geen water meer halen uit sloten en beken

Telers mochten de afgelopen weken hun gewassen nog sproeien met water uit sloten en beken. Maar vanaf donderdag geldt ook voor hen in het gebied van waterschap Aa en Maas een onttrekkingsverbod voor oppervlaktewater.

Sinds 9 juli gold er al een verbod op het halen van water uit sloten en beken . Fruit-, groente-, bloemen-, planten- en bomentelers waren hiervan nog vrijgesteld. Maar waterschap Aa en Maas meldt woensdag dat vanaf donderdag ook voor hen het verbod geldt vanwege de aanhoudende droogte.

De beperkte regen die wordt verwacht, is onvoldoende om de watertekorten aan te vullen. Dat is voor het waterschap reden om het verbod uit te breiden. Daarnaast vallen ook de Helenavaart en het Kanaal van Deurne vanaf donderdag onder het onttrekkingsverbod. Het verbod blijft van kracht totdat het waterpeil weer op niveau is.

Hoe zit het met het grondwater?

Gewassen besproeien met grondwater is nog wel toegestaan. Waterschap Aa en Maas roept wel op om hier bewust en zuinig mee om te gaan. "Besproei je tuin, akker of grasland bij voorkeur in de avond of nacht. Op die momenten verdampt er minder water en benut je het beschikbare water efficiënter", schrijft het waterschap.