Jan waarschuwt voor gevaarlijke oversteekplaats, gemeente neemt maatregelen
Jan op 't Hoog fietst drie keer in de week vanuit zijn woonplaats Moergestel naar Tilburg. Op de kruising Tilburgseweg-Baksevenweg maakt hij regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties mee. "Ik zag het net nog bijna misgaan."
"Met name in de spits is het hier hoogtij met fietsers die naar Tilburg moeten en sluipverkeer dat de A58 mijdt." Oversteken bij de T-splitsing onderaan het viaduct is voor fietsers een uitdaging. "Er wordt ook veel te hard gereden", constateert de gepensioneerde vrachtwagenchauffeur die net een halfuurtje heeft staan kijken naar het voorbijrazende verkeer. "Ik wil niet dat er iemand aangereden wordt."
"De kruising is onoverzichtelijk door bomen en hoog bermgras. Fietsers en auto's slaan naar alle kanten af." Jan heeft al diverse meldingen van de in zijn ogen onveilige situatie gedaan bij de gemeente Oisterwijk. De gemeente laat weten dat er in de afgelopen 12 jaar slechts één ongeval is geregistreerd op het kruispunt. Dat was dit jaar. "Het zicht op de kruising is voor zowel de fietser als automobilist in orde", laat een woordvoerder desgevraagd weten.
Verkeersdeskundige Joost van de Pas van de Breda University (BUas) snapt de zorgen van Jan. "De oversteek in het midden in vrij klein en daar kun je niet wachten." Hij kan zich voorstellen dat fietsers met haast de auto's te laat zien aankomen. Vanuit de richting van Moergestel belemmeren een paar bomen het zicht, maar hij vindt de situatie toch vrij overzichtelijk. "Als je je aan de verkeersregels houdt en wacht voor de oversteek, heb je genoeg tijd om alle verkeer te zien aankomen."
Hoge bermen
De hoogte van de bermbegroeing belemmert op deze plek het uitzicht volgens de verkeersdeskundige niet. "Je ziet dat dichterbij de kruising meer is gemaaid dan verder weg." De gemeente laat weten in mei en augustus de bermen te maaien. Veel gemeentes laten de bermen bewust met rust om zo de biodiversiteit te bevorderen. "Je ziet zo'n berm gewoon floreren als hij niet gemaaid wordt. Je hoort hier zelfs krekels.", zegt Van de Pas "Maar de verkeersveiligheid gaat altijd boven de biodiversiteit."
Verkeersdeskundige Van de Pas signaleert wel een ander probleem. "Je ziet de fietssnelheid toenemen met alle elektrische fietsen. Mensen komen met hogere snelheid op een kruising af en hebben daardoor minder tijd om een afweging te maken."
Verkeersmaatregelen
In het hedendaagse wegontwerp wordt daar rekening mee gehouden. Zo ook op de Tilburgseweg, waar na de bouwvak begonnen wordt met verkeersaanpassingen. De maximumsnelheid gaat van 80 terug naar 60 km per uur. Een goede zaak volgens Van de Pas: "Deze weg is voor puur lokaal verder en niet voor ontsluiting als de A58 vol staat."
De gemeente neemt nog een aantal maatregelen. "De weg wordt visueel versmald door het aanbrengen van nieuwe markering, er worden een aantal versmallingen en drempels aangebracht en ook het kruispunt met de Baksevenweg wordt fysiek versmald en voorzien van een kruispuntplateau. Daarmee verdwijnt dan ook de middengeleider en opstelplek."
De werkzaamheden moeten voor het eind van het jaar afgerond zijn. Jan op 't Hoog is blij met de aangekondigde maatregelen. Heeft de gemeente toch naar zijn klachten geluisterd? "Of ze naar mij geluisterd hebben, weet ik niet, maar het is leuk dat ze het oppakken."