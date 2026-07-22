Jan waarschuwt voor gevaarlijke oversteekplaats, gemeente neemt maatregelen

Jan op 't Hoog fietst drie keer in de week vanuit zijn woonplaats Moergestel naar Tilburg. Op de kruising Tilburgseweg-Baksevenweg maakt hij regelmatig gevaarlijke verkeerssituaties mee. "Ik zag het net nog bijna misgaan."

"Met name in de spits is het hier hoogtij met fietsers die naar Tilburg moeten en sluipverkeer dat de A58 mijdt." Oversteken bij de T-splitsing onderaan het viaduct is voor fietsers een uitdaging. "Er wordt ook veel te hard gereden", constateert de gepensioneerde vrachtwagenchauffeur die net een halfuurtje heeft staan kijken naar het voorbijrazende verkeer. "Ik wil niet dat er iemand aangereden wordt."

"De kruising is onoverzichtelijk door bomen en hoog bermgras. Fietsers en auto's slaan naar alle kanten af." Jan heeft al diverse meldingen van de in zijn ogen onveilige situatie gedaan bij de gemeente Oisterwijk. De gemeente laat weten dat er in de afgelopen 12 jaar slechts één ongeval is geregistreerd op het kruispunt. Dat was dit jaar. "Het zicht op de kruising is voor zowel de fietser als automobilist in orde", laat een woordvoerder desgevraagd weten.

Verkeersdeskundige Joost van de Pas van de Breda University (BUas) snapt de zorgen van Jan. "De oversteek in het midden in vrij klein en daar kun je niet wachten." Hij kan zich voorstellen dat fietsers met haast de auto's te laat zien aankomen. Vanuit de richting van Moergestel belemmeren een paar bomen het zicht, maar hij vindt de situatie toch vrij overzichtelijk. "Als je je aan de verkeersregels houdt en wacht voor de oversteek, heb je genoeg tijd om alle verkeer te zien aankomen."