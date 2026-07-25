Klachten weg door therapie met metalen stok, geen wetenschappelijk bewijs

Een metalen stok die jouw onderbewustzijn zou kunnen meten en je zou kunnen helpen bij allerlei mentale en fysieke klachten. Veel mensen zijn enthousiast maar wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Omroep Brabant sprak met acht therapeuten, een Brabantse producent van de biotensor en een natuurkundedocent over de werking van deze metalen stok.

De biotensor wordt veel gebruikt bij NEI-therapie, een alternatieve behandelmethode die niet wetenschappelijk bewezen is. NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie en richt zich op het vinden van de oorzaak van lichamelijke en emotionele klachten. Hoe werkt het?

De therapeuten die Omroep Brabant sprak, gebruiken de biotensor om signalen op te vangen uit het onderbewustzijn. De beweging van de metalen stok zou een 'ja' of 'nee' weergeven. Op de vraag hoe dat precies werkt, kwamen verschillende antwoorden. Sommige therapeuten spreken over energie of trillingsfrequenties die met het blote oog niet zichtbaar zijn, maar die worden opgevangen door de biotensor. NEI-therapeut Linda Senden uit Nistelrode maakt, net als veel andere therapeuten, een vergelijking met andere onzichtbare stralingen: "Ik zie het eigenlijk als een laagje wat we niet kunnen zien. De wifi en de bluetooth, dat vinden we normaal. Het is er, maar je kan het niet zien." Andere therapeuten zeggen niet uit te kunnen leggen hoe het werkt, maar zijn overtuigd van de werking door de resultaten die ze in de praktijk zien. Weer anderen verwijzen ons door naar de docent of een boek van hun opleiding.

De biotensor (foto: Omroep Brabant).

'Natuurkundig gezien weinig van te maken'

Wat zegt de natuurkunde? Kan een metalen stok signalen uit het onderbewustzijn opvangen? Omroep Brabant legde de meest gebruikte biotensor voor aan Zeger-Jan Kock, natuurkundedocent aan Fontys Hogeschool. Hij beschrijft de biotensor als een massa-veersysteem: een metalen staaf met een veer en een contragewicht.

Volgens hem kan de biotensor op twee manieren bewegen. "Doordat het gewicht wordt bewogen of doordat de hand die het vasthoudt beweegt", stelt hij. In de praktijk is dat laatste volgens hem het geval. "Het is niet zo dat er iets in de lucht of iets in straling of wat dan ook dit ding aan het bewegen brengt." Of de biotensor daadwerkelijk een rol kan spelen in NEI-therapie, is voor Kock lastig te duiden. "Natuurkundig gezien kan ik daar weinig van maken. Andere factoren kunnen natuurlijk in allerlei therapieën een rol spelen, en dan gaat het eerder om psychologie of placebo-effecten dan om natuurkunde."

NEI-therapie met de biotensor Het aantal NEI-therapeuten is in de afgelopen jaren flink gegroeid. De Vereniging van NEI-therapeuten had in 2020 nog 100 leden, in 2023 waren dit er 300 en in 2026 steeg dit naar 854 leden. Ruim een kwart van hen (231) zijn actief in Brabant. Niet alle NEI-therapeuten werken met de biotensor. De kosten voor een NEI-sessie met de biotensor verschillen per aanbieder en variëren van 65 euro tot 145 euro voor een sessie van een uur tot anderhalf uur. NEI-therapeut is geen beschermd beroep. Ondanks dat er geen opleiding voor nodig is, volgden alle NEI-therapeuten die Omroep Brabant sprak wel een opleiding. De prijzen van deze opleidingen liggen tussen de 700 en 3800 euro.

Bewegingen door de hand

Een van de grootste aanbieders van de biotensor zit in Schaijk. Dertig jaar geleden begon het bedrijf Alive met de productie van de Biotensor Professional. Volgens Simone van Es van Alive werd de biotensor destijds vooral gebruikt voor het uittesten van allergieën en is hij niet speciaal ontworpen voor NEI-therapie. Inmiddels zien we de Biotensor Professional terug bij de meeste NEI-therapeuten in Brabant. Hij wordt verkocht voor 118 euro. Volgens Van Es ontstaat de beweging van de biotensor door zeer kleine, onbewuste spierbewegingen van de hand. Zij spreekt daarbij over co-regulatie. "Een proces waarbij de therapeut en de cliënt zich voortdurend op elkaar afstemmen en waarbij ook het zenuwstelsel een rol speelt." Volgens haar kunnen er dan subtiele lichamelijke reacties ontstaan. "De biotensor vangt daarbij niet zelf signalen uit het lichaam van de cliënt op, maar maakt de kleine bewegingen van de hand zichtbaar."

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(Nog) geen bewijs

Producent Van Es en natuurkundedocent Kock zijn het dus enigszins met elkaar eens: de biotensor beweegt door de bewegingen van de hand. Maar volgens Kock is er geen bewijs voor de verklaring die Van Es hiervoor heeft. "Er is geen bekend natuurkundig mechanisme waarmee informatie uit een ander lichaam of een energetisch veld zulke spierreacties zou kunnen veroorzaken." Maar dat wil niet zeggen dat het niet zou kunnen. "Het moet een geheel onbekende straling zijn, waar de natuurkunde nog helemaal geen weet van heeft. Dat is natuurlijk erg onwaarschijnlijk", zegt Kock. De therapeuten die Omroep Brabant sprak, erkennen dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt. Sommigen denken dat daar in de toekomst verandering in komt, anderen denken dat farmaceutische bedrijven daar geen brood in zien.

Verantwoording Voor deze verhalen benaderde Omroep Brabant achttien NEI-therapeuten, waarvan we er uiteindelijk acht spraken. Daarnaast bekeken we ruim zeventig websites van Brabantse NEI-therapeuten. Hoofddocenten Klinische Psychologie Kim de Jong en Bart Verkuil van de Universiteit Leiden bekeken op verzoek van Omroep Brabant de wetenschappelijke basis van NEI-therapie en de biotensor. Zeger-Jan Kock, natuurkundedocent aan Fontys Hogeschool, bestudeerde op verzoek van Omroep Brabant de Biotensor Professional. Ook benaderden we veertien ervaringsdeskundigen die we online vonden. Zij zijn bij andere NEI-therapeuten geweest dan de therapeuten die wij spraken, om gekleurde ervaringen te voorkomen. Reacties bleven uit. Daarom probeerden we via een aantal NEI-therapeuten die we spraken en de VVNT om ervaringsdeskundigen te spreken, maar dit is helaas niet gelukt. Omroep Brabant bekeek zo'n zestig online reviews van verschillende NEI-therapeuten, die allen positief waren.

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