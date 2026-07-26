Therapie met de biotensor rukt op in Brabant, geen controle op branche

De biotensor wint populariteit in Brabant: in vrijwel iedere gemeente kun je terecht bij een NEI-therapeut die gebruikmaakt van deze metalen stok om te helpen bij allerlei mentale en fysieke klachten. Je hoeft geen opleiding te volgen om NEI-therapeut te worden en de snelgroeiende branche kent geen kwaliteitscontrole. Dat is volgens onderzoeker Bart Verkuil zorgelijk. "Misschien zien ze wel een depressie over het hoofd en loopt iemand zorg mis."

Iedereen kan NEI-therapeut worden, het is geen beschermd beroep. Toch zijn de opleidingen populair. Veel eendaagse biotensor workshops en uitgebreidere NEI-opleidingen zitten dit jaar al vol, blijkt uit een rondje langs websites van aanbieders. Om beter inzicht te krijgen in wat NEI inhoudt en hoe de biotensor werkt, sprak Omroep Brabant uitgebreid met acht NEI-therapeuten. Hoewel het niet verplicht is, volgden zij allemaal een opleiding van enkele maanden tot een jaar, met vijf tot twintig fysieke lesdagen. De kosten van deze opleidingen liggen tussen de 700 en 3800 euro. VANWAAR DAT VERSCHIL? Vaak begonnen ze aan een opleiding na positieve ervaringen met een NEI-therapeut. Ook werken met het onderbewuste en mensen helpen met hun klachten, werden vaak genoemd als reden om zelf NEI-therapeut te worden.

NEI-therapie met de biotensor NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie. Volgens de website van de Vereniging van NEI-therapeuten (VVNT) is het een testmethode om emotionele problemen, lichamelijke klachten en onverwerkte gebeurtenissen en trauma's op te lossen. Een van de manieren om zo'n test uit te voeren, is met behulp van de biotensor. NEI-therapie waaide in de jaren negentig van Amerika over naar ons land onder leiding van Roy Martina. Hij startte in 1995 de eerste opleiding in Nederland. Niet alle NEI-therapeuten werken met de biotensor. Een van de grotere producenten van de biotensor, Alive uit Schaijk, vertelt dat zij de laatste vijf jaar de verkoop zagen stijgen. Volgens de producent lijkt het erop dat steeds meer NEI-therapeuten de biotensor gebruiken.



De kosten voor een NEI-sessie met de biotensor verschillen per aanbieder en variëren van 65 euro tot 145 euro voor een sessie van een uur tot anderhalf uur.

Biotensor als diagnostiek

Bart Verkuil is hoofddocent klinische psychologie aan de Universiteit Leiden en werkt daarnaast als klinisch psycholoog. Hij valt over uitspraken die veel NEI-therapeuten doen dat ze binnen enkele minuten tot de kern kunnen komen. "Dat heb ik te vaak gehoord in de kwakzalverij." Ook de uitspraak dat lange praatsessies niet nodig zijn, stoot hem tegen de borst. "Wat zij doen gaat tegen de wetenschappelijk ondersteunde behandelingen in." Volgens Verkuil ontbreekt kwaliteitscontrole. "Zeker als het gaat om mensen die zich therapeut noemen. Dan denken cliënten dat diegene een gedegen opleiding heeft gehad en veel weet van diagnostiek. Als de diagnostiek dan een biotensor is, wat niet wetenschappelijk ondersteund is, dan vind ik dat dat mogelijk wel beschadigend kan zijn."

Verkuil benadrukt dat de mensen die naar de alternatieve gezondheidszorg gaan, vaak kwetsbaar zijn. "Het gaat om trauma en mentale klachten. Sommige cliënten voelen zich somber. Misschien zien de NEI-therapeuten wel een depressie over het hoofd en loopt iemand zorg mis." Geen kwaliteitscontrole

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op therapeuten in de alternatieve zorg. Maar zij gaan niet over de kwaliteit van de NEI-opleidingen. NEI-therapeuten kunnen zich aansluiten bij de Vereniging van NEI-therapeuten (VVNT). De VVNT is van 100 leden in 2020 gegroeid naar 854 leden in 2026. Leden wisselen kennis uit en mogen het VVNT-logo gebruiken. Om lid te kunnen worden moet je een diploma tot NEI-therapeut hebben gehaald en fysieke lesdagen hebben gevolgd bij een opleidingsinstituut dat is verbonden aan de VVNT. Momenteel is er geen periodieke kwaliteitscontrole onder leden, maar daar willen bestuursleden verandering in brengen. "Gezien de enorme groei zijn we een keurmerk aan het ontwikkelen waarmee de kwaliteit van zowel de opleiders als de therapeuten wordt bevorderd, gemonitord en ondersteund", zo laten secretaris Hanny Poos en voorzitter Esther van Blijdesteijn weten. Goede basis

Meerdere NEI-therapeuten die Omroep Brabant sprak, zijn zich ervan bewust dat hun cliënten kwetsbaar kunnen zijn. Volgens NEI-therapeut Linda Senden uit Nistelrode is een ééndaagse biotensor cursus niet genoeg en is het belangrijk om al een basis te hebben. "Als je geen achtergrond hebt als hbo-coach of universitair psycholoog en je start een NEI-praktijk nadat je alleen maar een biotensor cursus hebt gedaan, dan vind ik dat gevaarlijk." Volgens haar heb je dan niet genoeg inzicht in het gedrag van mensen om hen aan de voorkant goed te kunnen screenen. Myrthe van de Schoor is NEI-therapeute in Heeze. Ze sluit zich bij Linda aan. "Het is echt wel belangrijk dat je als therapeut goed geschoold bent. En ook goed kan inschatten: wat kan ik betekenen als professional voor deze cliënt. En wat kan ik niet betekenen." Volgens sommige NEI-therapeuten, waaronder Van de Schoor, moet er een kwaliteitscontrole komen, aangezien er steeds meer NEI-therapeuten bijkomen. "Wanneer een cliënt meer ondersteuning nodig heeft van bijvoorbeeld een huisarts of andere zorgprofessional, dan moet weten hoe je daarmee om moet gaan. Daar zouden protocollen voor moeten komen." De vraag is wie dit moet regelen. "Ligt die verantwoordelijkheid bij de VVNT, of is dat een taak voor een onafhankelijk kwaliteitsinstituut of een beroepsorganisatie? Dat gesprek moet wat mij betreft gevoerd worden." Goede bedoelingen

Volgens een aantal andere NEI-therapeuten kan het eigenlijk niet uit de hand lopen tijdens een NEI-sessie. Zij geven juist aan dat het onderbewustzijn alleen naar boven laat komen wat de cliënt op dat moment aan kan. Trauma's en andere heftige gevoelens zouden tijdens zo'n sessie volgens hen dus niet zomaar naar boven komen. Hoofddocent klinische psychologie Verkuil denkt dat de NEI-therapeuten goede bedoelingen hebben. "Ik kan me goed voorstellen dat het hele betrokken mensen zijn die graag anderen willen helpen. Op zich is er niets mis met die ambitie. Maar als je er niet in getraind wordt waar je grenzen liggen in wat je kan doen voor mensen, dan vind ik dat heel kwalijk."

Verantwoording Voor deze verhalen benaderde Omroep Brabant achttien NEI-therapeuten, waarvan we er uiteindelijk acht spraken. Daarnaast bekeken we ruim zeventig websites van Brabantse NEI-therapeuten. Hoofddocenten Klinische Psychologie Kim de Jong en Bart Verkuil van de Universiteit Leiden bekeken op verzoek van Omroep Brabant de wetenschappelijke basis van NEI-therapie en de biotensor. Zeger-Jan Kock, natuurkundedocent aan Fontys Hogeschool, bestudeerde op verzoek van Omroep Brabant de Biotensor Professional. Ook benaderden we veertien ervaringsdeskundigen die we online vonden. Zij zijn bij andere NEI-therapeuten geweest dan de therapeuten die wij spraken, om gekleurde ervaringen te voorkomen. Reacties bleven uit. Daarom probeerden we via een aantal NEI-therapeuten die we spraken en de VVNT om ervaringsdeskundigen te spreken, maar dit is helaas niet gelukt. Omroep Brabant bekeek zo'n zestig online reviews van verschillende NEI-therapeuten, die allen positief waren.