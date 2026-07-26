Hoe een Brabantse metalen stok populair werd onder therapeuten

Jaren geleden trok de Biostabil 2000 veel aandacht, nu is het de biotensor die steeds populairder wordt. De biotensor is uitgegroeid tot een bekend hulpmiddel binnen NEI-therapie, een alternatieve behandelmethode. Het bedrijf Alive uit Schaijk produceert de biotensor al dertig jaar en zag de vraag de afgelopen vijf jaar sterk toenemen.

Opvallend is dat zowel de producent als de Vereniging van NEI-therapeuten zeggen dat de biotensor oorspronkelijk niet bij NEI hoort. Hoe groeide deze metalen stok uit tot hét gezicht van NEI-therapie? Omroep Brabant zocht het uit. Het aantal NEI-therapeuten is de afgelopen jaren flink gestegen, veel van hen werken met de biotensor. NEI staat voor Neuro Emotionele Integratie en richt zich op het vinden van de oorzaak van lichamelijke en emotionele klachten. Zowel NEI als de biotensor zijn niet wetenschappelijk onderbouwd. Omroep Brabant sprak uitgebreid met acht NEI-therapeuten. Volgens sommigen van hen werd de biotensor in de jaren tachtig geïntroduceerd door de Duitse filosoof Josef Oberbach. Dit lezen we ook terug op websites van aanbieders van NEI-opleidingen. Hij ontwikkelde de biotensor als handzame variant van de wichelroede, een eeuwenoud hulpmiddel voor het opsporen van onzichtbare energieën of ondergrondse objecten.

NEI-therapie met de biotensor Het aantal NEI-therapeuten is in de afgelopen jaren flink gegroeid. De Vereniging van NEI-therapeuten had in 2020 nog 100 leden, in 2023 waren dit er 300 en in 2026 steeg dit naar 854 leden. Ruim een kwart van hen (231) zijn actief in Brabant. De kosten voor een NEI-sessie met de biotensor verschillen per aanbieder en variëren van 65 euro tot 145 euro voor een sessie van een uur tot anderhalf uur. NEI-therapeut is een geen beschermd beroep. Ondanks dat er geen opleiding voor nodig is, volgden alle NEI-therapeuten die Omroep Brabant sprak wel een opleiding. De prijzen van deze opleidingen liggen tussen de 700 en 3800 euro.

Niet ontwikkeld voor NEI

Inmiddels zijn er een heleboel verschillende biotensors op de markt. De prijs voor een biotensor loopt nogal uiteen: in spirituele winkels zijn ze te koop vanaf 25 euro. De meeste Brabantse therapeuten gebruiken echter de Biotensor Professional van 118 euro. Deze wordt al zo'n dertig jaar gemaakt bij Alive in Schaijk.

Volgens Simone van Es van Alive werd de biotensor voorheen vooral gebruikt voor het uittesten van allergieën en is de metalen stok niet speciaal ontwikkeld voor NEI-therapie. Dat bevestigt ook de Vereniging van NEI-therapeuten (VVNT). Volgens de VVNT is NEI ontstaan met behulp van spiertesten. Therapeuten zouden door vragen te stellen aan de cliënt en daarbij de spierkracht van diegene te testen, kunnen meten of het onderbewuste van de cliënt het is eens is met de vraag of niet. Volgens de VVNT is de biotensor dan ook geen onderdeel van de methode zelf, maar een hulpmiddel waar sommige therapeuten voor kiezen. "Het enige wat nodig is voor NEI is dat je een duidelijk ja-en nee-antwoord krijgt om met het onderbewuste van de cliënt contact te maken", aldus de VVNT. Enorme toename

Toch is de biotensor tegenwoordig voor veel mensen juist hét symbool van NEI geworden. Het aantal NEI-therapeuten dat is aangesloten bij de VVNT is in de afgelopen drie jaar meer dan verdubbeld. Zij werken niet allemaal met de biotensor, maar uit onderzoek van Omroep Brabant blijkt dat in vrijwel iedere Brabantse gemeente NEI-therapeuten te vinden zijn die met een biotensor werken. Bij Alive in Schaijk zien ze deze groei ook. In de beginjaren verkochten ze de biotensors nog niet in grote getalen, inmiddels levert het bedrijf het product aan particulieren én aan aanbieders van NEI-opleidingen en biotensor workshops. Hoeveel biotensors het bedrijf precies verkoopt, blijft echter onduidelijk. Alive houdt deze cijfers naar eigen zeggen niet structureel bij. "Zo commercieel zijn wij hier niet dat we iedere maand kijken hoeveel biotensors we hebben verkocht", geeft Van Es aan. Altijd biotensor aanschaffen

Dat opleiders een belangrijke doelgroep vormen, blijkt ook uit de website van Alive. Zo kunnen opleiders de biotensors in een eigen kleur laten maken, passend bij de huisstijl van hun opleiding. Een rondje langs de websites van de drie grootste aanbieders van NEI-therapie opleidingen in Nederland, laat zien dat cursisten altijd eerst de basis leren over de biotensor. Er wordt aangeraden om hiervoor de Biotensor Professional die in Schaijk wordt gemaakt aan te schaffen. De meeste Brabantse NEI-therapeuten hebben een opleiding gevolgd bij een van de drie grootste aanbieders, zo blijkt uit onderzoek vanOmroep Brabant. Het lijkt erop dat de drie grootste Nederlandse opleiders in NEI-therapie de biotensor aan deze therapie hebben verbonden. Ook Stichting Skepsis, een organisatie die zich inzet om buitengewone beweringen kritisch te onderzoeken, schreef eerder dat de combinatie van NEI en de biotensor vooral in Nederland en België voorkomt.

Dit verhaal is het vierde verhaal van een reeks artikelen over de biotensor.

Verantwoording Voor deze verhalen benaderde Omroep Brabant achttien NEI-therapeuten, waarvan we er uiteindelijk acht spraken. Daarnaast bekeken we ruim zeventig websites van Brabantse NEI-therapeuten. Hoofddocenten Klinische Psychologie Kim de Jong en Bart Verkuil van de Universiteit Leiden bekeken op verzoek van Omroep Brabant de wetenschappelijke basis van NEI-therapie en de biotensor. Zeger-Jan Kock, natuurkundedocent aan Fontys Hogeschool, bestudeerde op verzoek van Omroep Brabant de Biotensor Professional. Ook benaderden we veertien ervaringsdeskundigen die we online vonden. Zij zijn bij andere NEI-therapeuten geweest dan de therapeuten die wij spraken, om gekleurde ervaringen te voorkomen. Reacties bleven uit. Daarom probeerden we via een aantal NEI-therapeuten die we spraken en de VVNT om ervaringsdeskundigen te spreken, maar dit is helaas niet gelukt. Omroep Brabant bekeek zo'n zestig online reviews van verschillende NEI-therapeuten, die allen positief waren.