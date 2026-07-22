Nieuwe verdachte opgepakt na poging tot doodslag in Helmond

Twee verdachten van de poging tot doodslag in Helmond, in de nacht van 4 juli, zitten nog altijd vast. Een vrouw is vrijgelaten. Afgelopen maandag is een vierde verdachte (uit Eindhoven) aangehouden. Hij zit niet meer vast, maar de politie onderzoekt nog wel zijn betrokkenheid.

Twee mannen van 27 en 58 jaar uit Helmond en een vrouw van 47 uit die plaats werden op vrijdag 17 juli opgepakt . De drie verdachten zouden een 23-jarige man en een 23-jarige vrouw hebben mishandeld. Dit gebeurde bij een horecazaak in het centrum van Helmond en daarna bij het huis van de vriendin van de 23-jarige man.

Tijdens een avondje uit kreeg de 23-jarige man ruzie met de verdachten. Nadat hij was mishandeld, besloot hij naar het huis van zijn vriendin te gaan. Daar werd hij door de twee mannen en nog een andere man, naar nu blijkt een 53-jarige Eindhovenaar, meerdere keren tegen zijn hoofd geschopt en geslagen.

De vriendin van het 23-jarige slachtoffer probeerde hem te helpen, maar zij werd door de verdachten tot twee keer toe op de grond gegooid.

De aangehouden vrouw was alleen betrokken bij de mishandeling in het centrum. Zij is inmiddels op vrije voeten. De politie was nog op zoek naar de vierde verdachte. Die werd maandag opgepakt, maar is inmiddels weer vrij.