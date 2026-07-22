Fietser (68) alsnog overleden na botsing in Budel, man reed op driewieler

De 68-jarige fietser uit Budel-Schoot die dinsdag ernstig gewond raakte bij een botsing met een vrachtwagen, is overleden. Het slachtoffer reed op een driewieler. Hij overleed op 17 juli aan zijn verwondingen.

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De man kwam dinsdagmiddag 14 juli op de kruising van de Randweg Oost en de Schoordijk in Budel in botsing met een vrachtwagen. Door de klap kwam hij deels onder het voertuig terecht en liep hij zeer ernstig armletsel op.

Een mobiel medisch team (MMT) kwam met een traumahelikopter naar de plek van het ongeluk om medische hulp te verlenen. De man werd daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie deed na het ongeluk onderzoek naar de oorzaak van de botsing.