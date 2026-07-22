Camera's handhaving vrachtwagenverbod Merwedebrug dit weekend geplaatst

Rijkswaterstaat plaatst dit weekend camera's voor de handhaving van het vrachtwagenverbod op de Merwedebrug. Eerst zou dit pas over twee weken gebeuren. De camera's worden pas na het weekend in gebruik genomen. Vanaf dan kunnen vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, dus een boete verwachten. Dat zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat tegen Omroep Brabant.

Zodra de camera's er staan, kunnen weginspecteurs de camerabeelden uitlezen en daadwerkelijk boetes uitschrijven. Op welke dag of tijdstip dat precies is, kan Rijkswaterstaat woensdag nog niet zeggen.

Een boete voor het negeren van het vrachtwagenverbod is 500 euro. Volgens Rijkswaterstaat moest eerst het 'bordenplan' en het 'verkeersplan' helemaal op orde zijn. Ook was overleg nodig met onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en justitie. "Dit was nodig om te kunnen handhaven", zegt de woordvoerder. "We kunnen niet zomaar even een camera kopen in de winkel op de hoek." Tien jaar geleden werd de Merwedebrug ook al afgesloten vanwege scheurtjes. Nu zijn er scheurtjes ontdekt in de bogen van de constructie.