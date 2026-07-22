Politie vestigt hoop op vuurwerkverbod om aantal explosies terug te dringen

De politie Zeeland-West-Brabant hoopt dat het ingevoerde vuurwerkverbod niet alleen leidt tot minder overlast rond oud en nieuw, maar ook tot minder aanslagen met explosieven. Recherchehoofd Roel Krijn van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant verwacht dat de maatregel op termijn dit effect zal hebben.

Helft van aanslagen gepleegd door jongeren Opvallend is volgens hem dat de helft van de aanslagen gepleegd wordt door jongeren onder de 23 jaar: “Vaak zijn dat jongeren uit een kwetsbare omgeving die gevoelig zijn voor invloeden van buitenaf, geld of een goed verhaal.”

Het vuurwerkverbod kan volgens Krijn helpen om het aantal incidenten met vuurwerk te verminderen. “Ik geloof dat wanneer we de beschikbaarheid van dit soort middelen terugbrengen, het aantal incidenten afneemt. Terug naar nul, nee. Maar het vuurwerkverbod draagt daar zeker aan bij.”

Uit politiecijfers blijkt dat het aantal incidenten met explosies in Zeeland-West-Brabant in de eerste helft van dit jaar vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar: 53 dit jaar tegenover 52 vorig jaar. Terwijl het aantal aanslagen met explosieven in Zeeland-West-Brabant vorig jaar juist flink toenam .

Om dit te voorkomen wil de politie niet alleen inzetten op straffen. Ook hulpverlening past hierbij. Daarvoor werkt zij samen met bijvoorbeeld gemeenten en woningcorporaties.

Daarnaast werkt de politie sinds twee maanden met een eenheidscoördinator. Die zorgt ervoor dat verschillende teams, bijvoorbeeld van de recherche en een basisteam, worden samengebracht. De mensen van de inlichtingen kunnen dan gerichter te werk gaan.

Geen feest voor hulpverleners

Voor veel hulpverleners is oud en nieuw volgens Krijn al langer geen nacht meer waar ze naar uitkijken. Als voorbeeld noemt hij dat politiemensen op deze avond en nacht bijvoorbeeld vuurwerk naar zich toe gegooid krijgen. Volgens hem is oud en nieuw dan ook geen feest meer voor hulpverleners.

Maar ook buiten december om zijn er aanslagen met zwaar illegaal vuurwerk. Denk bijvoorbeeld aan cobra's die aan de brievenbus van een huis worden gehangen. Criminelen gebruiken zulke explosies soms om elkaar een boodschap af te geven. Maar ook baldadigheid en problemen in de relationele sfeer zijn volgens Krijn oorzaken van dit soort explosies.

Zwaar explosief materiaal

De aanslagen worden vaak gepleegd met zwaar explosief materiaal. Zo wordt er bijvoorbeeld flitspoeder uit vuurwerk gehaald. Dat levert risico's op en de politie ziet dit ook weleens misgaan. Daarom wil zij meer gaan inzetten op het terugdringen van de handel in en opslag van zwaar illegaal vuurwerk.

Maar met België om de hoek is het natuurlijk heel eenvoudig om daar vuurwerk te halen en mee te nemen naar Nederland. “Daarom is het belangrijk dat we op politiek niveau met onze buurlanden hele heldere afspraken maken.”

Het vuurwerkverbod kan daarbij helpen volgens het recherchehoofd. “Het is een heel duidelijk signaal. Het zal een traject van de lange adem zijn en niet meteen effect hebben. Maar het is wel mijn verwachting dat in de loop van de jaren het gebruik van vuurwerk minder normaal wordt.” En Krijn hoopt dat het geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling daarmee teruggedrongen wordt. “Het hoort een feestje te zijn, maar dat is het al een aantal jaren niet.”