Raad twijfelt over redding livemuziek bij Krabbenfoor in Bergen op Zoom

Het is nog maar de vraag of een aantal cafés in Bergen op Zoom alsnog toestemming krijgt voor livemuziek op straat in de late avond tijdens de Krabbenfoor. Volgens de meeste politieke partijen is het 'te kort dag' om het besluit nog terug te draaien. Donderdagavond houdt de gemeenteraad een spoeddebat over de kwestie. De timing is opmerkelijk, want het vierdaagse stadsfeest begint op donderdagochtend.

Eerder deze week werd duidelijk dat voor het eerst in jaren ten minste drie horecaondernemers in de aanloopstraten naar het centrum geen versterkte muziek op straat meer mogen laten horen na negen uur ’s avonds. In voorgaande jaren werd dit zonder problemen door de gemeente tot één uur gedoogd. Een buurtbewoner die bezwaar maakte tegen de gedoogsituatie, werd in het gelijk gesteld door de bezwaarcommissie. Volgens het huidige beleid zou er hierdoor eigenlijk helemaal geen versterkte muziek meer mogen klinken buiten de aangewezen evenementenlocatie. Bij wijze van compromis besloot burgemeester Margo Mulder in te grijpen en dit alsnog toe te staan tot negen uur ’s avonds. "Hoe betreurenswaardig ik dit ook vind, we zullen onze knopen moeten tellen en kijken naar wat wel mogelijk is. Ik heb daarom waardering voor de burgemeester, die nu bestuurlijke dapperheid toont", zegt fractievoorzitter Arjan van der Weegen namens GBWP, de grootste partij in de gemeenteraad.

'IJzer smeden nu het heet is'

VVD-fractievoorzitter Jim Bernaards heeft ‘niet de illusie’ dat er donderdagavond een oplossing komt. "Voor deze specifieke situatie niet meer, helaas. Dat kan ook helemaal niet nu er een uitspraak ligt van de bezwaarcommissie. Tegelijkertijd vind ik dat we het ijzer moeten smeden nu het heet is. Ik wil bij het college stevig aandringen op een wijziging van het beleid in het najaar. Deze situatie moeten we volgend jaar echt niet meer hebben." D66 sluit zich hierbij aan. "Wij zijn echt bereid om te kijken wat er mogelijk is, maar de burgemeester heeft nu nog maar weinig bewegingsruimte. Het is al heel mooi dat ze haar bestuurlijke bevoegdheid heeft aangegrepen om een compromis te sluiten. Waarschijnlijk ook in overleg met de bezwaarmaker. Mensen hebben nu eenmaal het recht om aan de bel te trekken en dan kan dit helaas de uitkomst zijn."

"We zitten toch in de gemeenteraad voor het belang van de Bergenaren? Ik zie daarom niet dat je hier tegen kunt zijn."

Initiatiefnemer voor het spoeddebat, Ilona Lambregts van de PVV, vindt dat de burgemeester niet ver genoeg gaat. Ze wil dat de cafés, net zoals in voorgaande jaren, tot één uur liveoptredens mogen hebben. "Als we dit zo door laten gaan, hebben we straks helemaal geen horeca meer. Deze ondernemers hebben voorbereidingen getroffen en kosten gemaakt. Ze lopen nu ook nog eens belangrijke inkomsten mis. Ik ga ervan uit dat dit rechtgezet wordt. We zitten toch in de gemeenteraad voor het belang van de Bergenaren? Ik zie daarom niet dat je hier tegen kunt zijn."

"Ik vind het echt heel vervelend voor de getroffen ondernemers. Maar burgers die bezwaar maken, hebben ook rechten."