Gian van Veen gooit zich in verlenging naar kwartfinale van World Matchplay

Het is Gian van Veen gelukt om de kwartfinale van de World Matchplay Darts, het één na belangrijkste toernooi, te halen. De darter uit Andel rekende woensdagavond met 14-12 af met landgenoot Wessel Nijman.

Van Veen kende wat opstartproblemen in de zaal in het Engelse Blackpool. Dat kan te maken hebben met het vervroegen van zijn wedstrijd. Voor de wedstrijd van Van Veen werd de Schotse Cameron Menzies onwel en moest hij zijn partij opgeven, waardoor de Andelse darter eerder het podium op moest. Met Menzies ging het ondertussen al iets beter. Hij is op eigen kracht naar zijn hotel gegaan. Darters maakten het elkaar lastig

De wedstrijd tegen Wessel Nijman was eentje tussen twee jonge Nederlandse darters die het elkaar heel lastig maakten. Gian van Veen, momenteel de nummer drie van de ranglijst, kwam na een matige eerste leg op 4-1 voorsprong met een finish van 135. Toch wist Nijman zich knap terug te boksen in de wedstrijd. Hij maakte de twee breaks van de darter uit Andel snel ongedaan en kwam terug op 5-5. En zo golfde het eigenlijk de hele wedstrijd door.