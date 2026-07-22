Gian van Veen gooit zich in verlenging naar kwartfinale van World Matchplay
Het is Gian van Veen gelukt om de kwartfinale van de World Matchplay Darts, het één na belangrijkste toernooi, te halen. De darter uit Andel rekende woensdagavond met 14-12 af met landgenoot Wessel Nijman.
Van Veen kende wat opstartproblemen in de zaal in het Engelse Blackpool. Dat kan te maken hebben met het vervroegen van zijn wedstrijd.
Voor de wedstrijd van Van Veen werd de Schotse Cameron Menzies onwel en moest hij zijn partij opgeven, waardoor de Andelse darter eerder het podium op moest. Met Menzies ging het ondertussen al iets beter. Hij is op eigen kracht naar zijn hotel gegaan.
Darters maakten het elkaar lastig
De wedstrijd tegen Wessel Nijman was eentje tussen twee jonge Nederlandse darters die het elkaar heel lastig maakten. Gian van Veen, momenteel de nummer drie van de ranglijst, kwam na een matige eerste leg op 4-1 voorsprong met een finish van 135.
Toch wist Nijman zich knap terug te boksen in de wedstrijd. Hij maakte de twee breaks van de darter uit Andel snel ongedaan en kwam terug op 5-5. En zo golfde het eigenlijk de hele wedstrijd door.
Ondanks dat de wedstrijden in deze ronde van de World Matchplay tot de elf legs zijn, moet er met twee legs verschil gewonnen worden. Toen het scorebord 10-10 aangaf, moesten de darters dus nog even door.
In de 'verlenging' leek Van Veen tekort te komen. Bij een 10-11 achterstand stond hij op 148 en Nijman op 64. Echter gaf de 24-jarige zich niet over en gooide nog maar eens een 100+ finish. Ditmaal 148 om precies te zijn. En dat liet hij ook horen aan het publiek.
Bij een 12-12 stand wist Van Veen eindelijk een leg van zijn tegenstander te pakken, waarna hij zijn eigen leg verzilverde en zijn plek in de kwartfinale van het prestigieuze toernooi veiligstelde.
Dat het spannend was, is ook in de statistieken terug te zien. Van Veen noteerde een gemiddelde van 96.95 en gooide 50% van zijn dubbels. Tegenstander Nijman gooide 97.44 gemiddeld en raakte ook 50% van zijn dubbels. Maar uiteindelijk wist de darter uit Andel het beste met de druk om te gaan.
Tegenstander kwartfinale
Met het behalen van de kwartfinale is The Giant verzekerd van minimaal 35.000 pond. In de volgende ronde treft Van Veen de winnaar van de wedstrijd tussen James Wade en Ryan Searle.
Michael van Gerwen is niet door. Hij verloor woensdag van Dirk van Duijvenbode.
De World Matchplay Darts staat in de dartwereld bekend als het 'zomer WK'. Ook er is op dit toernooi na het WK in de winter het meeste prijzengeld te verdienen.