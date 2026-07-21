Van Gerwen is na tweede ronde al klaar op World Matchplay

Darter Michael van Gerwen is er weer niet in geslaagd zich te kwalificeren voor de kwartfinales van het World Matchplay. De 37-jarige Nederlander moest dinsdag in de tweede ronde in Blackpool zijn meerdere erkennen in zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode: 14-12.

Van Duijvenbode leek op weg naar een eenvoudige overwinning. Hij stond eerst met 8-4 voor en daarna met 10-7. Van Gerwen knokte zich langszij, maar Van Duijvenbode wist de partij alsnog naar zich toe te trekken.

Val op de ranglijst

Het was het een belangrijk toernooi voor Van Gerwen: op de wereldranglijst verdedigde hij het prijzengeld van een finaleplaats van twee jaar geleden. Door de vroege uitschakeling zakt hij naar de zesde plek op die ranglijst.

Vorig jaar verloor Van Gerwen bij het World Matchplay ook al in de tweede ronde, toen van de Noord-Ier Josh Rock. De Brabander won het toernooi drie keer, in 2015, 2016 en 2022.