Oeteldonkse boot vaart mee op Pride: 'Carnaval is geen boerenfeest'

Tijdens de komende Amsterdam Pride zal in de botenparade voor het eerst een Brabantse carnavalsboot te zien zijn. Een Oetdeldonkse vriendengroep vaart mee: "We willen laten zien dat carnaval meer is dan bier zuipen en de polonaise lopen".

Op 1 augustus vindt de wereldberoemde Canal Parade weer plaats tijdens de Pride Amsterdam. In totaal varen er tachtig boten mee van diverse verenigingen, sportclubs en bedrijven die willen laten zien dat ze het thema van deze Pride ondersteunen: Unity (eenheid). Volgens Rob van Helvoort uit Den Bosch, een van de initiatiefnemers, past dat thema ook prima bij het Oeteldonkse carnaval. Met een vriendengroep bezoeken ze jaarlijks de Amsterdamse Pride, het idee om zelf met een boot mee te varen speelde ook al jaren.

"We hebben er flink voor moeten lullen."

Dit jaar trokken ze de stoute schoenen aan. Dat was nog niet eenvoudig, want een boot op de Pride regel je niet zomaar. "We hebben er flink voor moeten lullen", vertelt Van Helvoort. Maar het feit dat hun boot een carnavalsthema zal hebben gaf uiteindelijke de doorslag: "Dat is nog nooit eerder gebeurd."

Carnaval past volgens Van Helvoort juist prima bij de Pride-boodschap. "Eensgezindheid, iedereen is gelijk", het zijn waarden die het LHBTIQ+ feest en Oeteldonk delen. Ook vinden ze het belangrijk om te laten zien dat carnaval meer is dan bier zuipen en polonaise lopen. Of zoals de vrienden het op de website van Pride omschrijven: "Echte unity betekent niet alleen samen feesten. Het betekent ook samen opstaan voor elkaar. ' Het gaat de vrienden vooral om de lol, maar de 'fervent Oeteldonkers' willen dus ook het imago van carnaval een beetje bijsturen. "Het beeld dat de rest van Nederland van carnaval heeft is misschien dat het een boerenfeest is, maar dat is niet zo."

"De kikker die op het plaatje staat kon helaas niet, die was te hoog om onder de bruggen door te kunnen."

De Oeteldonkse carnavalsverenigingen hebben niets van doen met het plan voor de boot tijdens Pride. Het is een idee van de vriendengroep van Van Helvoort. "Het is hun initiatief, maar ik vind het wel heel tof", zegt Chantal Haagmans van de Oeteldonksche Club. Ze had eerst de indruk dat ze er een 'Braziliaans carnaval' van zouden maken, maar die zorg kan Van Helvoort wegnemen. "De kikker die op het plaatje staat kon helaas niet, die was te hoog om onder de bruggen door te kunnen, maar er komen levensgrote Oetels (carnavalsvierders) op de boot, er zijn speciale emblemen en de boot biedt ruimte voor 110 feestvierders." En daar kan helaas niemand meer bij, 110 is het maximale. "Daar zijn ze heel streng in."