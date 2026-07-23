Superfan Tonnie leeft op door problemen Merwedebrug: 'Zo begon mijn hobby'

Als er iemand is die álles over de Merwedebrug weet, is het vrachtwagenchauffeur Tonnie Smits. Hij is groot fan van de brug en verzamelt alles wat er maar mee te maken heeft. Dat hij er voorlopig niet overheen kan rijden, vindt hij dubbel. "We hebben er enorm veel hinder van, maar dit is wel waarmee mijn hobby begonnen is."

Sinds zaterdagavond mogen vrachtwagens niet meer over de Merwedebrug op de A27 rijden. Uit onderzoek blijkt dat het staal in de boogconstructie op meerdere plekken zwakker is dan werd gedacht. "Mijn eerste gedachte toen ik het hoorde was: och jee, daar gaan we weer", zegt Tonnie. In 2016 werd de Merwedebrug ook al afgesloten voor vrachtverkeer. Toen werden er haarscheurtjes ontdekt en zou het een kwestie van dagen zijn geweest, of de brug had het begeven. Vanaf dat moment was zijn interesse gewekt en begon hij alles te verzamelen over de brug. Tonnie woont in de buurt van de brug, in Werkendam. Hij werkt voor een transportbedrijf in Gorinchem en rijdt er vrijwel dagelijks overheen met zijn vrachtwagen. Op social media deelt hij al tien jaar onder de naam Merwedebrug A27 nieuws over de brug.

"Ik sta in het groene boekje bij Rijkswaterstaat en wil dat graag zo houden."

"Deze afsluiting kwam wel als een verrassing", zegt Tonnie. "Ik had niet meer verwacht dat dit nog een zwakteplek zou zijn." Tien jaar geleden werden de belangrijkste verbindingen verstevigd met stalen platen en kon de brug weer volledig open. Maar er komt een nieuwe Merwedebrug. De voorbereidingen daarvan zijn net begonnen en daarbij werd ontdekt dat de brug nu te zwak is. "Ik dacht dat ie het met die versteviging wel kon uitzingen tot 2031", zegt Tonnie. "Maar dat blijkt helaas niet zo te zijn." Tot nu toe rijden veel vrachtwagens nog altijd over de brug heen. Dat begrijpt Tonnie wel. "Anders moet je vijftig kilometer omrijden en dat loopt gauw op tot honderd euro per rit", zegt hij. Als er echt een noodsituatie is, gooien ze de brug volgens Tonnie wel dicht voor al het verkeer. Maar zelf rijdt hij netjes om. "Ik moet het goede voorbeeld geven. Ik sta in het groene boekje bij Rijkswaterstaat en wil dat graag zo houden."

"Mijn hobby kan ik nu heel goed delen met heel veel andere mensen."

Net als andere chauffeurs baalt hij van de afsluiting, maar tegelijkertijd kan hij zijn hobby nu op en top uitoefenen. "Mijn hobby, het bijhouden van alles rond de Merwedebrug, kan ik nu heel goed delen met heel veel andere mensen." Hij houdt contact met Rijkswaterstaat en iedere week krijgt hij er tientallen volgers bij. "Ik doe mijn uiterste best om alles te volgen en het te delen." Naast de problemen die het oplevert, vindt Tonnie dit dus ook een memorabel moment. "Het voelt ontzettend leuk om erover te mogen praten. Er is altijd wat te doen om die brug en dat is leuk." Toch hoopt ook hij dat de brug snel weer open kan. "Maar wanneer dat gaat zijn, daar durf ik geen uitspraak over te doen."