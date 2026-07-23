Tilburgse politiek uit zorgen over Roze Maandag na voorval bij Pride Walk

Politieke partijen in Tilburg hebben van zich laten horen na een voorval op de Tilburgse Kermis maandag. Belangenvereniging COC Tilburg-Breda werd tijdens de Pride Walk op Roze Maandag weggestuurd door de organisatie. De politiek vraagt zich af hoe inclusief en veilig deze dag nu eigenlijk is.

Roze Maandag wordt traditioneel afgetrapt met de Pride Walk vanaf station Tilburg, waar COC Tilburg-Breda zoals altijd bij aanwezig is. Maar volgens de voorzitter van de vereniging ging het dit jaar mis en werd de groep onder meer uitgescholden en tegengehouden. De club vormt naar eigen zeggen ieder jaar 'een activistisch blok' en de groep loopt altijd met een grote regenboogvlag. Maar maandag werden ze naar het einde van de stoet gedirigeerd. Handhaving en politie zouden de groep hebben tegengehouden. Meerdere politieke partijen laten donderdag weten dat ze hierover vragen hebben gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Partij voor de Dieren, VoorTilburg013, ONS Tilburg, SP en PRO deden dat gezamenlijk.

"Wij vinden dat Roze Maandag geen commercieel feestje mag worden waar geen plek meer is voor protest en diversiteit. Iedereen moet zich veilig voelen en gelijk behandeld worden", schrijven de partijen. Ze willen van het college weten hoe dat laatste gewaarborgd gaat worden. Daarnaast stellen ze onder meer vragen over openbare toiletten die volgens hen niet altijd genderneutraal zouden zijn, en de toegankelijkheid van de route voor rolstoelgebruikers. Ook zorgen bij D66 en VVD

Er waren meer partijen die hun zorgen uitten over Roze Maandag. D66 Tilburg stelde schriftelijke vragen over wie precies bepaalt of deelnemers worden toegelaten of geweigerd. Volgens de partij moet het altijd mogelijk zijn om juist een proteststem te laten horen. De Tilburgse VVD maakt zich vooral zorgen over de veiligheid rond het evenement. De partij wil van het college weten welke maatregelen vooraf zijn genomen om de veiligheid van bezoekers te waarborgen. Ook vraagt de VVD zich af hoeveel bezoekers zich gemeld hebben bij de Safe Space, waar je op Roze Maandag terecht kan bij bijvoorbeeld grensoverschrijdend gedrag. Excuses

COC houdt vooral Jet van Baast, 'kermisbaas' vanuit de gemeente Tilburg, verantwoordelijk voor wat er maandag gebeurd is. De belangenvereniging zegt te wachten op excuses. Een woordvoerder van de gemeente liet woensdag al weten graag in overleg te willen gaan met COC en andere betrokken organisaties, om volgend jaar tot een passende oplossing voor iedereen te komen.