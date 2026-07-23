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PODCAST

Tóch een filmprijs voor Champagne van Leo Alkemade: 'Gouden Lammetje'

Vandaag om 17:50
Leo Alkemade met een 'Gouden Lammetje' (hoofdfoto: Koen van Weel/ANP, inzet: Leo Alkemade/Instagram).
Leo Alkemade met een 'Gouden Lammetje' (hoofdfoto: Koen van Weel/ANP, inzet: Leo Alkemade/Instagram).

Geen Gouden Kalf-nominatie voor Leo Alkemade en zijn film 'Champagne', maar wél een fonkelnieuwe filmprijs. Acteur en filmmaker Frank Lammers heeft in de podcast 'Ni Na Lammers luisteren' spontaan een alternatieve filmonderscheiding in het leven geroepen voor zijn collega-acteur: het Gouden Lammetje.

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Geschreven door
Redactie

Aanleiding is de verontwaardiging van Alkemade over de selectie voor de Gouden Kalveren. Zijn film 'Champagne', die de best bezochte Nederlandse film van het jaar is, werd niet geselecteerd.

Dat zorgde voor de nodige frustratie bij de acteur. In de podcast vertelt Alkemade dat hij de organisatie om uitleg heeft gevraagd, maar naar eigen zeggen nooit een duidelijk antwoord kreeg. En dus besloot Frank Lammers het heft maar zelf in handen te nemen.

"Dan roep ik een alternatieve prijs in het leven die is bij deze opgericht", zei Lammers in de podcast. "En het allereerste Gouden Lammetje gaat naar de beste film van het jaar: Champagne."

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Wel één praktisch probleem: het beeldje bestaat nog niet. "Ik moet hem nog even kleien", beloofde Lammers. "Maar ik ben niet zo'n hele goeie kleier." Dat hoeft volgens Alkemade geen probleem te zijn. "De symboliek is prachtig, dus het maakt niet uit. Ik bak hem zelf wel af."

Frank Lammers kan zich wel vinden in de kritiek van Leo Alkemade op de organisatie van de Gouden Kalveren. Het systeem is volgens hem zó ingewikkeld, dat niet alle films door stemmers worden gezien. 

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