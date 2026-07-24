Kijk nu live mee: Nijmeegse Vierdaagse trekt door een feestelijk Cuijk

Het is vrijdag de vierde en laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Voordat zij bij de finish het Vierdaagsekruisje kunnen ophalen, komen de militairen én wandelaars van de 40 en 50 kilometer eerst door Brabant. Bij Cuijk steken zij over een speciaal aangelegde pontonbrug de Maas over om vervolgens de laatste kilometers van de tocht der tochten te lopen. Omroep Brabant is er vrijdag vanaf 11.00 uur live bij op televisie, Facebook, YouTube én op deze pagina.

Het is editie 108 van de Nijmeegse Vierdaagse. Van dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli 2026 lopen 47.000 mensen mee, waarvan er 39.655 uit Nederland komen en daarvan komen er weer 7408 (18,7%) uit Brabant. Na de Gelderlandse deelnemers komen de meeste uit onze provincie. Daarom zijn we er live bij op de Brabantse dag (vrijdag 24 juli) in Cuijk. Die dag komen de meeste lopers (behalve de 30 kilometer) door onze provincie.

Kijk hier vanaf 11.00 uur live mee naar de doortocht van de Nijmeegse Vierdaagse door het Land van Cuijk.