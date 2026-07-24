Duizenden stukjes frikandel voor lopers: 'Kan geen frikandel meer zien'

Erwin bakt ze bruin. Van ver komt de geur van frikandellen de wandelaars in Vianen tegemoet. "Het begint al steeds drukker te worden. Sinds half 8 hebben we de frituur aan."

"We hebben 14.000 stukjes frikandel", vertelt hij enthousiast. "Het idee ontstond zo'n tien jaar geleden. We gingen op vakantie en moesten de vriezer leegmaken. Daar lagen nog vier frikandellen in. Die heeft mijn dochter toen in kleine stukjes gesneden en gebakken, zodat we ze konden uitdelen aan de wandelaars. Voordat ze eigenlijk echt wilde uitdelen was het al op." Het jaar daarop werden dan ook meer frikandellen in het vet gegooid.

Erwin hoeft inmiddels niet meer alles zelf te betalen, vertelt hij. Zowel de frikandellen als de sauzen en zelfs het frituurvet worden gesponsord. "Wij hoeven alleen maar ons werk te doen."

En hoeveel frikandellen heeft Erwin zelf al op? "Nu nog niet zo veel, maar aan het einde van de dag kan ik geen frikandel meer zien."