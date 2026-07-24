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VIERDAAGSE

Duizenden stukjes frikandel voor lopers: 'Kan geen frikandel meer zien'

Vandaag om 09:57 • Aangepast vandaag om 12:08

Erwin bakt ze bruin. Van ver komt de geur van frikandellen de wandelaars in Vianen tegemoet. "Het begint al steeds drukker te worden. Sinds half 8 hebben we de frituur aan."

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

"We hebben 14.000 stukjes frikandel", vertelt hij enthousiast. "Het idee ontstond zo'n tien jaar geleden. We gingen op vakantie en moesten de vriezer leegmaken. Daar lagen nog vier frikandellen in. Die heeft mijn dochter toen in kleine stukjes gesneden en gebakken, zodat we ze konden uitdelen aan de wandelaars. Voordat ze eigenlijk echt wilde uitdelen was het al op." Het jaar daarop werden dan ook meer frikandellen in het vet gegooid.

Erwin hoeft inmiddels niet meer alles zelf te betalen, vertelt hij. Zowel de frikandellen als de sauzen en zelfs het frituurvet worden gesponsord. "Wij hoeven alleen maar ons werk te doen."

En hoeveel frikandellen heeft Erwin zelf al op? "Nu nog niet zo veel, maar aan het einde van de dag kan ik geen frikandel meer zien." 

  • Via Frikandella in Vianen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.
    Via Frikandella in Vianen tijdens de Nijmeegse Vierdaagse.
  • De frikandellen gaan er goed in op de Via Frikandella in Vianen.
  • De initiatiefnemers van de Via Frikandella zijn er helemaal klaar voor.
  • De Via Frikandella wordt onder andere mogelijk gemaakt door een grote snackfabrikant.
  • Die dellekes in Vianen zijn om je vingers bij op te eten!

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