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VIERDAAGSE

Thuis op de bank de Vierdaagse kijken? Nee joh, gewoon óp de route!

Vandaag om 10:06 • Aangepast vandaag om 10:46
Op de bank over de route van de Nijmeegse Vierdaagse? Zij doen het.
Op de bank over de route van de Nijmeegse Vierdaagse? Zij doen het.

Deze mensen hebben een wel heel bijzondere manier gevonden om de Nijmeegse Vierdaagse te beleven. Met een rijdende bank crossen ze het parcours van het wandelevenement af. Zo passeerden ze ook de Via Frikandella in Vianen.

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

Zelf op de bank naar de Vierdaagse kijken? Om elf uur kijk je live mee naar de Brabantse dag in Cuijk, en om twee uur naar de binnenkomst in Nijmegen. 

Alles over de Brabantse doortocht van de Vierdaagse volg je in ons liveblog.

Hier vind je alle verhalen over de Nijmeegse Vierdaagse.

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