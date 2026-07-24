Thuis op de bank de Vierdaagse kijken? Nee joh, gewoon óp de route!

Deze mensen hebben een wel heel bijzondere manier gevonden om de Nijmeegse Vierdaagse te beleven. Met een rijdende bank crossen ze het parcours van het wandelevenement af. Zo passeerden ze ook de Via Frikandella in Vianen.

Zelf op de bank naar de Vierdaagse kijken? Om elf uur kijk je live mee naar de Brabantse dag in Cuijk, en om twee uur naar de binnenkomst in Nijmegen.