Arrestatieteam doet inval bij man na melding over vuurwapen: niets gevonden

De inzet van een arrestatieteam donderdagavond aan de Marconistraat in Tilburg blijkt voor niets te zijn geweest. Bij de politie werd gemeld dat een 32-jarige Tilburger een vuurwapen zou hebben, maar na een inval en een arrestatie werd uiteindelijk niets gevonden. De man is daarom vrijgelaten, meldt de politie vrijdagochtend.

Na de melding dat de man mogelijk een vuurwapen zou hebben, werd het zekere voor het onzekere genomen. In en om de Marconistraat stonden agenten met kogelwerende vesten. Ook meerdere politiewagens en politieagenten op fietsen hielden de omgeving in de gaten.

De Dienst Speciale Interventies (DSI) werd opgetrommeld om de man veilig aan te houden. Om het huis binnen te komen, werd een zogenoemde stungranaat gebruikt. Zo'n ding geeft een harde knal en een felle lichtflits, waardoor een verdachte tijdelijk wordt overrompeld.

De verdachte is vervolgens naar het politiebureau gebracht. "Na de aanhouding is de woning doorzocht. Daarbij zijn geen wapens of andere strafbare goederen aangetroffen", laat de politie vrijdagochtend weten.

Op deze beelden is te zien hoe de politie het huis binnenging: