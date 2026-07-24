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VIERDAAGSE

Ronald ging in alle vroegte de pontonbrug in Cuijk over, weg uit Brabant

Vandaag om 10:53 • Aangepast vandaag om 11:58

Vierdaagse-deelnemer Ronald verliet vrijdagochtend vroeg als eerste Brabant weer. Hij stak vanochtend als eerste de Maas over via de pontonbrug bij Cuijk. Onder het aanmoedigend gejuich van publiek langs de kant rolde Ronald met zijn rolstoel de brug op. Een hard gelag om de provincie te verlaten? "Nee." Maar, zo zegt hij, gezellig was het wel. 

Profielfoto van Sander van Hirtum
Geschreven door
Sander van Hirtum

De eerste wandelaar die de pontonbrug bij Cuijk overstak, was een Noorse militair. 

Inmiddels hebben veel meer deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse de oversteek over de Maas gemaakt. Omroep Brabant zond vrijdagochtend live uit vanuit de pontonbrug. Verslaggever Tom Berkers sprak verschillende deelnemers:

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